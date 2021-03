Ve Francii poprvé draží zabavené bitcoiny. Stát si tak může vydělat přes půl miliardy korun

Na 611 bitcoinů zabavených hackerům přijala do aukce, která se koná z větší části na síti, síň Kapandji Morhange. Bitcoiny byly při otevření v devět hodin ráno nabízeny za vyvolávací cenu 23 250 eur (asi 608 tisíc korun). Prodávat se je podle AFP většinou dařilo za 40 tisíc eur za bitcoin, což po připočtení aukčního poplatku 14,28 procenta zhruba odpovídalo aktuální tržní ceně kolem druhé hodiny odpolední.

Aukční síň bitcoiny nabízí v dopoledním obchodování ve 437 lotech od 0,11 do dvou bitcoinů a odpoledne ve 41 lotech od pěti do 20 bitcoinů. Do aukce se zaregistrovalo 1600 lidí, což je podle organizátorů výrazně více než při tradičních prodejích. Zapojují se do ní Francouzi i občané Belgie a Británie. Předložit museli osobní doklady a ti, kteří měli zájem o dražší loty, složili kauci 10 tisíc eur. Vydražené bitcoiny budou posléze převedeny ze zabezpečeného účtu do kryptoměnové peněženky každého z budoucích majitelů.