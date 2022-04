Pandemie vyhnala lidi z kanceláří domů a ze skladů do ulic. Dočkají se i dělníci revoluce?

„Chceme poděkovat Jeffu Bezosovi za to, že odletěl do vesmíru. Protože když byl tam nahoře, my jsme tady sháněli podpisy,“ jásal spoluzakladatel odborové organizace Amazon Labor Union (ALU) a bývalý zaměstnanec Amazonu Christian Smalls poté, co si zaměstnanci skladu v New Yorku odhlasovali vznik odborů. Byl to úplně první úspěch odborářských snah během 27 let dlouhých dějin tohoto amerického obchodního giganta.

Smalls byl před dvěma lety propuštěn ze skladu Amazonu v New Yorku poté, co se zúčastnil protestní stávky kvůli pandemii. Jeden z vedoucích pracovníků společnosti ve snaze podkopat jeho organizační úsilí ho v médiích vykreslil jako „méně chytrého“. Když letos Smallsova nově založená organizace získala dostatečný zájem na to, aby se mohly konat volby do odborů, mluvčí technologického gigantu nejprve zpochybnil legitimitu podporujících podpisů, a když volby proběhly, vedení firmy se vehementně postavilo proti vzniku sdružení.