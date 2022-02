Rusko „krachuje seshora“, míní Sedláček. Moskva se už podle Nidetzkého potýká s velmi bolestivými sankcemi

Rubl rekordně oslabil kvůli oznámení o odstřižení některých bank od platebního systému SWIFT i kvůli zmrazení části devizových rezerv, hlavně těch, které ruská centrální banka drží v dolarech nebo eurech. Moskevská akciová burza pak v pondělí kvůli obavám z kolapsu vůbec neotevřela. Rusům teď budou navíc chybět i peníze z obchodu. Firmy po celém světě oznamují konec spolupráce se zemí.

„Z ekonomických opatření, co je mimořádné, tak je zmrazení devizových rezerv ruské centrální banky, zákaz obchodu s ní, s ministerstvem financí Ruské federace, s investičními fondy. To je velmi mimořádné a bolestivé opatření. Můžeme to vidět na tom, co se děje v Rusku, například rapidní zvýšení úrokových sazeb,“ hodnotí viceguvernér ČNB Nidetzký.

Odpojení ze SWIFT, tedy organizace, která zajišťuje platební styk po celém světě, podle něj provází jedna citlivá otázka. „Rusko je významným dodavatelem zemního plynu, ropy a surovin do Evropy. Pokud se totálně vypne SWIFT, je otázka, jakým způsobem budou vypadat peněžní transakce za plyn a ropu,“ podotýká Nidetzký.