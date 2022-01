Svět vzhůru nohama. Loď přivezla černé uhlí z Austrálie pro Ostravsko

Na nezvyklý směr pohybu uhlí poukazuje i děčínský jeřábník Zdeněk Novák. „Je to poprvé, co se tu vykládá uhlí k nám, z lodí do vagonu.“

Před čtyřiceti lety pluly lodě plné českého uhlí po Labi neustále. Zásobovaly například elektrárnu ve Chvaleticích. Další bylo na vývoz.

Těžba v posledním hlubinném dole na Ostravsku skončí letos. Hutě nebo teplárny závislé na černém uhlí ho tak musí dovážet. „Je to další alternativní trasa, která zvýší bezpečnost našeho kraje. Nebudeme závislí na jedněch kolejích někde nad Bohumínem,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Uncka (ODS).