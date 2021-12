Zájem o hypotéky se opět zvýšil. Jejich objem byl oproti říjnu o šest miliard vyšší

Zájem o hypotéky se v listopadu opět zvýšil, a to navzdory postupnému růstu úrokových sazeb. Banky a stavební spořitelny v listopadu poskytly hypotéky za 46,2 miliardy korun, což je o téměř šest miliard více než v říjnu. Průměrná úroková sazba u nově poskytnutých hypoték stoupla na 2,7 procenta z 2,54 procenta v říjnu. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.