Předvolební debata o životním prostředí a zemědělství

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve čtvrtek 18. září přijali pozvání k debatě moderované Marcelou Augustovou na téma životního prostředí a zemědělství Lukáš Blažej Chorovský (Piráti), Tomáš Dubský (STAN), Milan Křupka (Přísaha), Petra Novotná (SPD), Marie Pěnčíková (Stačilo!), Berenika Peštová (ANO), Marek Výborný (SPOLU) a Jaromír Wasserbauer (Motoristé).
ŽivěPředvolební debata o životním prostředí a zemědělství
Lukáš Blažej Chorovský je lídrem kandidátky Pirátů v Ústeckém kraji. Je právníkem se specializací na životní prostředí a od roku 2022 byl poradcem ministra pro místní rozvoj. Je zastupitelem města Ústí nad Labem.
Tomáš Dubský je lídrem kandidátky STAN v Pardubickém kraji. V současné době je poslancem, je místopředsedou zemědělského výboru a členem výboru pro životní prostředí. Působí jako starosta obce Vysočina.
Milan Křupka kandiduje do Poslanecké sněmovny z třetího místa kandidátky hnutí Přísaha v Olomouckém kraji. Působí jako provozní technik v soukromé zemědělské společnosti.
Petra Novotná kandiduje do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji z druhého místa kandidátky SPD. Je zastupitelkou města Příbram a také ředitelkou okresní agrární komory.
Marie Pěnčíková je členkou Komunistické strany Čech a Moravy a kandiduje jako lídryně kandidátky hnutí Stačilo! ve Zlínském kraji, kde působí také v zastupitelstvu. Dříve byla za KSČM poslankyní.
Berenika Peštová kandiduje do sněmovny v Ústeckém kraji na třetím místě kandidátky hnutí ANO. V současné době působí jako poslankyně, je členkou výborů hospodářského a pro životní prostředí, je také zastupitelkou Ústeckého kraje.
Marek Výborný jako předseda KDU-ČSL vede kandidátu SPOLU v Pardubickém kraji. Od června 2023 je ministrem zemědělství, od roku 2017 zasedá v Poslanecké sněmovně.
Jaromír Wasserbauer je dvojkou kandidátky Motoristů sobě v Jihomoravském kraji. Působí jako vysokoškolský pedagog na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.