Devět lidí se podle záchranné služby zranilo při srážce autobusu s autem na Svitavsku. Dva lidé utrpěli těžká zranění, ostatní středně těžká. Silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí je u obce Cerekvice zcela uzavřená.
Na Svitavsku se srazil autobus s osobním autem
Nehoda se stala podle informací Ředitelství silnic a dálnic po 14:30. Šéf krajské zdravotnické záchranné služby Igor Paar uvedl, že zdravotníci ukončili zásah na místě nehody kolem 16:00. „Dva těžce zraněné pacienty přepravily letecké záchranné služby do traumacenter do Hradce Králové a do Brna.“
Dalších sedm středně těžce zraněných rozvezly posádky krajské záchranné služby do nemocnic v regionu. Policisté zatím neupřesnili okolnosti srážky.