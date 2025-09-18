Agentura Reuters s odvoláním na zdroje mezi místními obyvateli píše, že izraelské tanky se ve čtvrtek pohybovaly ve dvou čtvrtích města Gaza, které jsou vstupními branami do centra. Na celém palestinském území bylo údajně přerušeno internetové a telefonní spojení. Izraelská armáda pro média uvedla, že vojáci rozšiřují operace ve městě Gaza a rozvracejí teroristickou infrastrukturu.
Pásmo Gazy údajně postihl výpadek telekomunikačních sítí
Izraelské síly již ovládají východní předměstí města Gaza a v posledních dnech útočí na čtvrti Šajch Radván severně od centra a Tel Hava na jihovýchodě. Právě odtud by mohly dále postoupit do centrálních a západních čtvrtí, kam se uchýlila většina jeho obyvatel. Armáda tento týden vyzvala všechny obyvatele původně asi milionového města, kteří dosud neodešli, k evakuaci do vytyčené humanitární oblasti na jihu Pásma.
Od 10. srpna, kdy Jeruzalém oznámil záměr Gazu zcela obsadit, uprchlo z města asi 400 tisíc Palestinců. Přes půl milionu jich tam ale stále zůstává, buď v poničených domech mezi troskami bombardovaných budov, nebo v provizorních stanových táborech. Izraelská armáda v úterý na síti X uvedla, že město Gaza je ústřední centrem vojenské a vládnoucí moci teroristů z Hamásu, kteří ho proměnili v „největší lidský štít v historii“.
Palestinská telekomunikační společnost ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že její služby byly přerušeny „kvůli pokračující agresi a útokům na hlavní síťové kanály“. Podle Reuters lze v nejbližší době očekávat další zostření pozemní operace izraelské armády.
Armáda uvedla, že likviduje teroristy
„Odpojení internetu a telefonních služeb je špatným znamením. Vždycky to byl špatný signál, že se stane něco brutálního,“ řekl agentuře Reuters muž, který se představil jen jako Ismáíl. K připojení využil elektronickou SIM kartu, což je ovšem nebezpečné, protože kvůli signálu musí vyhledat vyvýšené místo. „Situace kolem mě je zoufalá. Lidé ve stanech i v domech se velmi strachují o život. Mnozí si nemohou dovolit odejít, ale mnozí ani nechtějí,“ sdělil z pobřežní oblasti na západě města.
Izraelská armáda v prohlášení pro média podle Reuters uvedla, že vojáci likvidují teroristy. O výpadku telekomunikačních služeb se nezmínila a neuvedla ani žádné podrobnosti o pohybu tanků. Prohlášení naopak zmiňuje, že armáda pokračuje v operacích také v Chán Júnisu a Rafahu na jihu pásma.
Židovský stát tvrdí, že chce zničit palestinské teroristické hnutí Hamás v jeho posledních baštách a osvobodit zbývající rukojmí, která Hamás stále zadržuje. Nejnovější rozsáhlá pozemní ofenziva po dvou letech ničivé války podnítila také ostrou kritiku od mezinárodního společenství i na domácí scéně.
Celou pobřežní silnicí směrem na jih se mezitím táhne nepřetržitá kolona vozidel všeho druhu od trakařů a otlučených aut až po nákladní dodávky plně naložené matracemi, plynovými lahvemi či celými rodinami usazenými na svých věcech, píše Reuters.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Jeruzalém zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští teroristé na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze kontrolovaného Hamásem bylo od začátku války při útocích židovského státu zabito více než 65 tisíc Palestinců. Tyto údaje nerozlišují mezi civilním obyvatelstvem a teroristy a nelze je ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.
Od 11. srpna, dne poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil plán na ovládnutí Gazy, do středy tohoto týdne přišlo podle údajů teroristů z Hamásu o život 3542 lidí, z toho 56 procent na severu včetně města Gaza a 44 procent v centrální a jižní části Pásma. Izraelská rozvědka podle The Economist tvrdí, že asi tři tisíce členů Hamásu zůstalo v podzemí města Gaza a zbylých asi 20 tisíc uprchlo na jih.