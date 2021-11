ČNB zpřísnila od dubna 2022 limity pro poskytování hypoték

Česká národní banka zároveň upozornila na to, že lidé do 36 let budou mít mírnější limity pro poskytnutí úvěru, který slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, bude od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak bude 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, bude 45 procent. U mladých to bude 50 procent. Centrální banka ukazatel DSTI i ukazatel DTI přestala loni v červnu aplikovat.

ČNB zároveň konstatovala, že ceny bytů byly ve druhém čtvrtletí nadhodnoceny téměř o 25 procent, a u investičních bytů dokonce o více než 30 procent.

Peníze do rezerv

V srpnu rada ČNB zvýšila s platností od října 2022 rezervu bank na 1,5 procenta, předtím ji v květnu zvýšila s platností od července 2022 na jedno procento. Aktuálně je uplatňovaná sazba 0,5 procenta. Platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

„Odložená účinnost tohoto kroku dává ČNB prostor pro flexibilní přístup v případě neočekávaných nepříznivých šoků,“ uvedla banka. Zároveň konstatovala, že v případě pokračování rychlé dynamiky poskytování úvěrů v soukromém nefinančním sektoru a zvyšování rizik v bilanci bankovního sektoru a jeho rostoucí zranitelnosti je rada připravena přistoupit k dalšímu zvyšování této sazby. Naopak v případě, že se ekonomická situace opět zhorší, je připravena sazbu postupně snížit, případně rezervu zcela rozpustit.