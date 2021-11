Centrální banka zvýšila sazbu nejvíc od roku 1997 na 2,75 procenta

Základní úrokovou sazbu zvýšila bankovní rada na jednání, kterého se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Růst sazby je nejen nejvyšší od roku 1997, ale také vyšší, než analytici čekali. „Je to velké překvapení, konsenzus byl mezi 0,5 a 0,75. 1,25 je něco, co trh nečekal,“ řekl ekonom Martin Janíčko z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Připustil ale zároveň, že nynější inflace, na niž banka reaguje, „je něco, na co jsme nebyli zvyklí“ a že může být silná i v příštím roce.