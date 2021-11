ČNB „sundává nohu z plynu“, šokovala či dává naději, hodnotí ekonomové zvýšení sazeb

„Konsensus analytiků činil 75 bazických bodů, naše prognóza počítala s nárůstem o 50 bazických bodů. Zklamáni jsou i investoři na finančním trhu, a to i přesto, že čekali vzedmutí sazeb o celý jeden procentní bod,“ komentoval navýšení sazby ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

„V těchto dnech ČNB sazbu prudce zvyšuje, neboť se s rostoucí a nečekanou vehemencí snaží mírnit zejména inflační očekávání. Hrozí totiž, že se současný rychlý obecný růst cen skrze právě navýšená očekávání promítne do mzdových vyjednávání, takže by pak rapidní inflace definitivně ztratila svoji přechodnou povahu. Hrozilo by, že ČNB nebude uspokojivě plnit svůj zákonný mandát zdržování cenové stability,“ sdělil Kovanda.

„Ani astronomické zvyšování úrokových sazeb nedokáže odvrátit zdražování, které nás do konce letošního roku čeká. Dává nám však naději, že se růst cen zbrzdí v příštím roce,“ reagoval na rozhodnutí ČNB hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Koruna v reakci na ČNB posílila

Podle hlavního ekonoma ČBA Jakuba Seidlera i přes rychlé zvyšování sazeb stále platí, že tento nástroj bude inflaci brzdit jen velmi pomalu. „Jeho vliv na inflaci je v horizontu alespoň jednoho roku. V krátkém pohledu by mohla mírně pomoct silnější koruna, ta vzhledem k razantnějšímu zvýšení sazeb posílila k 25,4 koruny za euro, nicméně obecně na rychlé zvyšování sazeb ze strany ČNB reaguje poměrně omezeně,“ uvedl.