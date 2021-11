Moldavsko uhradilo ruskému Gazpromu peníze, které mu dlužilo za plyn

Společnost Moldovagaz v prohlášení uvedla, že Gazpromu uhradila dluh za plyn spotřebovaný v říjnu a v první polovině listopadu. Pátek byl podle agentury AFP konečným termínem pro uhrazení dluhu kolem 65 milionů eur (zhruba 1,7 miliardy korun).

Gazprom v pondělí varoval, že by kvůli neuhrazené platbě mohl dodávky plynu do Moldavska do 48 hodin přerušit. Ve středu pak oznámil, že k přerušení dodávek zatím nepřikročí a že uhrazení dluhu očekává v pátek.

Gazprom se koncem října dohodl s Moldavskem na prodloužení smlouvy o dodávkách zemního plynu o pět let. Platnost smlouvy vypršela na konci září. Jednání o jejím prodloužení komplikovaly neshody kolem ceny plynu i dluhů za dřívější dodávky. Moldavsko se během rozhovorů kvůli obavám z nedostatku energie dokonce rozhodlo vyhlásit stav nouze.

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell v říjnu prohlásil, že Moskva využívá zemního plynu k zastrašování Moldavska. Kreml však odmítá, že by se snažil využít rozhovorů o dodávkách plynu k vytváření politického nátlaku.