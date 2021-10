Do dvou let bychom mohli mít kvalitní mobilní sítě ve vlaku i ve městech, říká šéf asociace jejich provozovatelů

Mají na to finance, nebo to znamená pro některé místní poskytovatele konec?

Náš trh čeká významná konsolidace jako důsledek zvýšené poptávky po konzumaci internetových dat. Česká republika je totiž velmi specifická, co se týká lokálních poskytovatelů, máme jich tady ve srovnání se zahraničím obrovské množství – vysoké stovky, možná i nízké tisíce hráčů, kteří poskytují připojení většinou pomocí mikrovlnných technologií. Ty však do domácnosti přivedou linku maximálně třicet megabitů, což stačí na to, aby si člověk přečetl e-mail, zhlédl internet nebo si pustil video na YouTube. Ale ve chvíli, kdy potřebuje celá rodina být on-line, je třeba silnější přípojka.

Řešením je tedy 5G?

Ano, lokální poskytovatelé mají možnost pomocí zmíněných bezdrátových 5G technologií zajistit i rychlejší data, ale to je spojené s vysokými investicemi, jak bylo řečeno, a pokud jsou to malé firmy, a nejsou kapitálově silné, mohou být pro ně nerealizovatelné.

Zároveň totiž přichází doba, kdy se zvyšují úroky a budou dražší peníze, což s velkou pravděpodobností povede k tomu, že investice si budou moci dovolit jenom větší z toho množství poskytovatelů. A ti menší mohou být pak předmětem nějaké konsolidace. Jinými slovy, přijde nějaký větší hráč a nabídne jim, že je koupí i se zákazníky, a díky tomu zajistí přísun kapitálu, aby se v oblasti investovalo do nových technologií, které nabídnou větší rychlost.

Je potřeba si také uvědomit, že nejdražší na pokrytí z hlediska obcí je takzvaná poslední míle. Lze dotáhnout optiku třeba někam na náměstí, ale ve chvíli, kdy se z něho má rozvést do každého domu, tak je to hodně drahé. Proto se principiálně dělají investice bez problémů ve velkých městech, kde jsou sídliště, kdy se to zavede do panelového domu, kde je třicet, čtyřicet partají. Ale ve chvíli, kdy je třeba kopat několik set metrů k jedné chalupě, kde je jedna rodina, která nezaplatí více než několik set měsíčně, tak to smysl nedává.

Jeden ze scénářů budoucnosti proto je, že do obce či vesnice se zavede optický kabel k městskému úřadu nebo kapličce a někde bude vysílač, třeba na střeše zmíněného úřadu. A ten, pokud bude vysílat 5G technologii, tak může umožnit, že lidé do svých domácností získají rychlá data bezdrátově, podobně jako dnes mikrovlnnou technologií (wifi), ale rychleji. Na rozdíl od limitu 30 megabitů za vteřinu, 5G technologie může mít 500 megabitů nebo i gigabit. Podmínkou ale je, že musí být základová stanice připojená na optický kabel.

Pokud někdo chce do telekomunikační infrastruktury investovat, umeťte mu cestu

Jak je na tom aktuálně Česko v úrovni pokrytí mobilním signálem?

V pokrytí mobilním signálem patříme jako Česká republika do TOP 5 v rámci EU. Máme sítě, které nám může závidět i západní Evropa, což vyplývá z měření Českého telekomunikačního úřadu. Ten pravidelně sleduje úroveň pokrytí České republiky a tam je vidět, že aktuálně je to 99,5 procenta. A existují i mezinárodní srovnání a z nich plyne, že Česko je pokryté daleko kvalitněji a má mnohem méně hluchých míst než jiné státy.

Horší je to ale s kvalitou takzvaných pevných internetových přípojek. Ačkoli firmy jsou obecně připravené investovat do rozvoje infrastruktury a 'kopat díry' na optické kabely, reálně je brzdí státní byrokracie. Věci, které v Německu administrativně vyřídíte za šest měsíců, v Česku řešíte dva roky, a stále nemáte hotovo.

Hluchá místa ale v Česku přece stále existují…

Nikdo neříká, že nejsou problematická místa, v Česku jich je ale jen několik málo stovek. A jsou to většinou místa, která mají nějaké specifikum. Jedná se třeba o oblast na horách v chráněné krajinné oblasti, kde například ochranáři neumožňují operátorovi postavit vysílač. A pak je to na tom, aby starosta nebo obec vedla dialog s dalšími hráči na straně státu a našli konsensus. Ten může být třeba v tom, že obec poskytne prostor, kde se technologie může postavit, třeba střechu městského úřadu. A to vede k tomu, že výstavba se významně zlevňuje, vytváří to větší ekonomickou efektivitu investice, a může to díky tomu dospět k realizaci.

Mimochodem, mnohdy spočívají problémy i v tom, že třeba nějaký operátor chce udělat přípojku, optický kabel do panelového domu, ale jak máme v Česku fenomén SVJ, tedy společenství vlastníků jednotek, tak jsou tam třeba starší lidé, kteří tomu nerozumí, ale nesouhlasí. Výsledek pak je, že kabel není.

Další brzdou bývá i to, že SVJ chtějí za souhlas velké peníze, což zase může vést k tomu, že investor to raději natáhne jinam. Typické je to třeba na vesnici nebo malé obci, kde to berou jako příležitost se ‚napakovat'. A to už vedlo k tomu, že operátoři, když si to spočítali, zjistili, že to nemá smysl a ze záměru ustoupili.

Já bych každému, jak z hlediska státu či místní samosprávy, radil, že pokud k vám přijde kdokoliv, kdo tam chce investovat do rozvoje telekomunikační infrastruktury, vezměte smetáček a umeťte mu cestu tak, aby přišel co nejrychleji, a podporujte to. Jen tak získáte kvalitní infrastrukturu, na kterou byste museli jinak čekat několik let.

Chce to spolupráci všech zúčastněných

Když jsme u těch hluchých míst, kdy se Češi dočkají kvalitního signálu ve vlaku? Proč stále není?

Ano, ve vlaku signál bývá někdy stále špatný, otázka je ale proč. Operátoři v rámci licenčních kritérií, které si koupili, mají Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) stanovenou povinnost, že musí pokrýt určitou kvalitou signálu hlavní železniční koridory. Konkrétně licence říká, že nějaká úroveň signálu má být zhruba čtyři a půl metru nad kolejnicí a ta tam reálně je. Problém ale nastává, jak dostat signál dovnitř soupravy.

Jsou vlaky, které z hlediska konstrukce jsou bez problému a signál se do nich dostane, ale pak jsou takové soupravy – a bohužel ty modernější, které mají pokovená skla a jejich skříň je z různých kovových kompozitů, takže fyzikálně vlak funguje jako Faradayova klec, tedy něco, co signál pohlcuje a nepustí dovnitř. A mobilní operátor pak sám nemůže ovlivnit, jak tam signál dostane.

Takže pokud my jako společnost chceme, abychom měli kvalitní internetový signál uvnitř souprav, nestačí říci operátorům: 'zařiďte to', ale musíme říci i provozovatelům souprav, což jsou třeba České dráhy, RegioJet a další, a také provozovateli dopravní cesty, což je Správa železnic, že tady jde o zájem státu a že všichni tři hráči musí synergicky konat.

Jak?

Technologicky dostat signál do vlaku je primitivní, je to o tom, že dopravce musí koupit opakovač, tedy takovou krabičku, něco jako wifi, která stojí několik desítek tisíc korun, a tu si namontuje dovnitř vagonu, kdy na střeše má anténu, která pak chytne signál a roznese ho po jeho vnitřku. A pokud si kupuju novou soupravu, pak je to řešení levné a v její celkové ceně zanedbatelné. Ale pokud chci investici dělat do soupravy již koupené, je to mnohonásobně dražší, protože ji musím třeba na týden zastavit, vevnitř ji kompletně rozebrat, natáhnout kabely a zapojit. Otázka pak zní, kdo to zaplatí.

Jak by to tedy mělo vypadat?

Mobilní operátoři těžko mohu šroubovat krabičky do vlaků, které jim nepatří, to musí dopravce. Ale ten to zase nebude dělat sám od sebe, pokud si objednavatel dopravní obslužnosti v určitém regionu, což jsou kraje, o opakovače mobilního signálu neřekne v podmínkách výběrového řízení, která se vypisují na deset let. Proč by se jinak totiž instalovalo něco, co není žádáno.

Jak daleko je tedy řešení?

Zhruba před rokem jsme iniciovali veřejnou debatu, kde jsme zapojili ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), ČTÚ, Správu železnic a dopravce s cílem sednout si k jednomu stolu a najít cestu, jak dostat do vagonu opakovače, a případně i způsob na posílení infrastruktury podél železničních koridorů. Jinými slovy, pokud tam má správa železnic sloup, tak že třeba umožní za nějakých rozumných podmínek operátorovi dát si na něj anténu, aby se zvýšila úroveň signálu vedle soupravy. Jde totiž o to, že pokud na kolejišti stojím a telefonuji, tak to není problém, ale pokud jedu rychlostí 200 kilometrů za hodinu, potřebuju jinou kvalitu pokrytí.

A v první fázi jde o ty nejdůležitější koridory jako Praha–Ostrava, Praha–Brno či Praha–Plzeň.

Kdy se tedy Češi dočkají lepšího signálu ve vlacích?

Je velmi pravděpodobné, že ještě do konce roku budeme mít se Správou železnic podepsanou rámcovou smlouvu, která bude operátorům definovat smysluplné ekonomické podmínky, za kterých lze využívat jejich infrastrukturu. A příští rok by MPO mělo vypsat dotační titul v rámci Fondu obnovy, což jsou peníze na podporu digitalizace Česka, a v něm by měly být alokované peníze jak pro dopravce, aby si koupili opakovače, tak na to, aby se postavily nějaké sloupy podél tratí. Model by měl být přitom takový, že dotace půjdou na to, aby se postavil sloup, ale tu aktivní technologii, tedy ty antény, které tam budou viset a operátoři je budou provozovat, tak ty budou platit oni ze svých zdrojů.

Jde mimochodem o stejný model, který se začal realizovat před několika lety v Rakousku, kde to funguje. A pokud vše půjde dle plánu, tak v průběhu dvou let a dále bychom mohli mít mobilní signál ve vlacích výrazně kvalitnější než dnes.