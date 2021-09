Telekomunikační úřad chystá regulaci trhu mobilních dat, důvodem je omezená konkurence

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se chystá příští rok regulovat trh mobilních dat. Shledal na něm omezenou konkurenci. Hodlá proto O2, T-Mobilu a Vodafonu uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu. Uvedli to zástupci úřadu. Pravidla by platila po notifikaci Evropskou komisí. Ta by měla být hotova do poloviny příštího roku. Operátoři se zatím k věci nevyjádřili.