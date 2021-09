Hamáček s Maláčovou prosazují růst platů ve státní sféře o tři tisíce korun, odbory souhlasí

Podle návrhu by hasiči, policisté, učitelé, lékaři, sestry, úředníci, pracovníci v kultuře či sociálních službách i všichni ostatní zaměstnanci veřejné sféry měli od ledna dostat tři tisíce korun do tarifu. „Shodli jsme se na tom, že to je řešení i pro tento státní rozpočet,“ uvedl Hamáček.

Odborové svazy původně žádaly ještě víc. Pro zdravotníky chtěly desetiprocentní zvýšení platů, ve školství pětiprocentní. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly ale s tím, že by všichni dostali přidáno stejně, nakonec souhlasí. „Při jednání nezaznělo, že by byla neshoda. Návrh všichni podporují,“ řekl.

Zvýšení platů bude stát desítky miliard. Podle Středuly je zajistí růst

Středula se domnívá, že by peníze na zvýšení platů mohl stát mít díky očekávanému růstu ekonomiky, což podle něj znamená navýšení příjmů státu o několik desítek miliard korun. Hamáček uvedl, že by navrhovaný růst platů o tři tisíce v souhrnu přišel za rok na 21 miliard korun. Agentura ČTK upozornila, že by to nejspíš bylo více. Ve veřejném sektoru v prvním čtvrtletí pracovalo 699 tisíc lidí. Pokud by všichni měli dostat od ledna 3000 korun navíc, bylo by to za rok přes 25 miliard a k tomu je ještě nutné připočítat odvody.