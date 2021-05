Restaurace, hotely i další služby postupně začínají zvyšovat ceny. I kvůli zdražení materiálů

Například Bar Applaus v Ostravě–⁠Zábřehu zdražil půllitr piva o korunu. Nejprodávanější jedenáctka tak nově stojí 32 korun. „Což ještě se dá myslím unést. Samozřejmě jsme se chtěli vyhnout nějakému zdražování, protože jsme nechtěli odradit zákazníky, když už je to konečně otevřené,“ řekla provozní Veronika Čudková. Ceny ostatních nápojů a jídla proto zatím nezvyšují. I když by po nucené pauze chtěli.

„Byli jsme de facto bez příjmů, takže si to potřebujeme nějak vykompenzovat,“ dodala Čudková.

Jak zákazníci dovolí

Navýšení cen by pochopila Nikola Micková, která téměř denně chodí do pražského Bistra Na Kavčích Horách. „Budu ráda, když budou otevření, a podpořím je za jakékoliv situace,“ dodala.

Jenže tady se bojí, že by po zdražení přišli o zákazníky. A tak ceny, i přes zvýšené náklady, zatím nechávají při starém. „Nechceme ty lidi zarmoutit ani zklamat, takže já si myslím, že v letošním roce nepřemýšlíme o tom, že bychom zdražili, i když by se nám to hodilo,“ poznamenal jednatel bistra Karel Dvořáček.

Zdražení do deseti procent?

I v pražském Vallmo restaurantu spoléhají hlavně na stálé zákazníky a na kvalitní gastronomii. Tady už si ale hosté za jídlo připlatí, zhruba o deset procent. „Suroviny jdou nahoru, to je normální. Myslím si, že kdo se pohybuje v gastru nebo aspoň to trošku vidí, tak prostě ví, že se to musí zvýšit,“ řekl spolumajitel Petr Flek.

Zdražení předpokládá tam, kde to bude možné, i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Počítáme s tím, že se zvýšení cen bude pohybovat kolem pěti až deseti procent.“

Podobně budou své služby zdražovat i někteří hoteliéři. Například v penzionu v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. V pondělí čekají na příjezd prvních hostů. Ty ještě ubytují za ceny jako dřív. „Příští rok možná o nějakou stovečku půjdeme nahoru,“ doplňuje majitel Areálu Na mlýně Petr Mikunda.

Klienty nyní potřebují nalákat i do Ústí nad Labem. Zatím za stejné peníze. „Je to kolem 1400 korun ubytování v jednolůžkovém pokoji se snídaní a kolem 1600, 1700 korun ve dvojlůžkovém pokoji se snídaní,“ vyjmenovává ředitel Clarion Congress hotelu Ústí nad Labem Vít Kotě. Příští sezonu už ale zdražování nevylučují. Podobně se podle asociace zachovají i ostatní majitelé hotelů a penzionů.