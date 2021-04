Češi vypili nejméně piva od 60. let

Předloni byla výroba rekordní, činila 21,6 milionu hektolitrů. „Jako pivovarníci sledujeme údaje už od roku 1950. Já osobně mám hodně bohaté zkušenosti, ale takovou situaci jsem ještě nezažil. Nepamatuji, že by na tom kdy hospody a restaurace byly tak špatně,“ uvedl předseda svazu František Šámal. Krize se podle něj promítá nejenom do obchodních ztrát, ale i do osudů lidí, kteří pivovarnickou tradici jako národní poklad střeží.

V restauracích se loni vypila čtvrtina všech piv, předloni šlo o třetinu. Svou činnosti ukončilo podle svazu až pět set hospod, letos se očekávají další stovky. Negativní vliv na sektor má podle svazu nejenom samotné zavření restaurací, ale také zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti nebo rušení sportovních a kulturních akcí.

Pivovarníci: Otevřete zahrádky

„To nejmenší, co může nyní stát udělat, je otevření zahrádek. Šíření koronaviru to nezhorší, ale řadu hospod to může zachránit. Lidé se potřebují setkávat,“ dodala výkonná ředitelka svazu. Epidemiologická situace se podle ní zlepšuje, otevření zahrádek je lepší než „nekontrolovatelné živelné shromažďování“.