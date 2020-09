Ztráta pivovarů se pohybuje kolem pěti miliard korun. Ty malé zasáhl útlum méně

S útlumem se lépe vypořádaly malé pivovary než ty velké. Například pivovar Moucha vařil piva méně, protože ho prodával jen přes okénko přímo v areálu bývalého branického pivovaru v Praze, kde sídlí. Skutečnost, že neprovozuje vlastní hospodu, pro něj tenkrát byla spíš výhodou. Znamenalo to nižší náklady. Nyní už zase vaří stejné množství jako před koronavirem.

„Díky krizi lidé objevili malé pivovary a začali kupovat pivo ve flaškách, takže teď víc plníme lahve, než jsme plnili před krizí,“ řekl ředitel pivovaru Petr Moucha. Stejně jako většina malých pivovarů dokázali útlum zvládnout. Alespoň zatím. „Restaurace krachují a proces pokračuje, co se týká úbytku. Myslím, že to nejdůležitější máme ještě před sebou, co se týká přežití na trhu,“ dodal ředitel.

„Celkově jako minipivovar jsme nyní už na stejných číslech jako před koronou. Ale ten celkový propad se bude pohybovat kolem 15 procent za celý rok,“ vypočítává prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

Velcí byli zasaženi více

Velké pivovary pocítily zavřené restaurace výrazněji. Na konci července hlásily ztrátu 25 procent. „Pivovary se snažily omezit výrobu, snažily se nějakým způsobem reagovat na situaci. Nestáčely do sudů, ale do petek a plechovek, ale výroba je živá, zastavit to nejde,“ řekla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Likvidace piva je pro pivovary drahý a neoblíbený krok. „Pokud bych měla vyčíslit, že jsme museli zlikvidovat pivo a skoro tři měsíce byl zavřený jeden prodejní kanál, tak ztráty se blíží stovkám milionů korun,“ sdělila mluvčí Staropramenu Denisa Mylbachrová.

Plzeňskému pivovaru se alespoň malou část podařilo přeměnit v pálenku. Ze sta hektolitrů jí vzniklo sto litrů. Část prošlého piva využila i plzeňská čistírna odpadních vod, a to na výrobu bioplynu. Podobná řešení ale pro pivovary zisk neznamenají. Ztráty z restaurací jim vyrovnával spíš rostoucí prodej lahvového a plechovkového piva.