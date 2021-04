Pět týdnů dovolené nabízí zatím jen některé firmy, k paušálnímu zavedení se objevil další návrh

Místo čtyř týdnů dovolené rovnou pět představuje dobrovolný benefit, který firmám umožňuje lákat pracovníky, tvrdí zaměstnavatelé. Podle odborů by ale mělo jít o povinnost. „Už několik desítek let sjednáváme delší dovolenou. Daří se nám to, teď už je čas na to, abychom měli všichni pět týdnů dovolené,“ říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Ředitel odboru legislativy Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič však míní, že by zavedení pátého týdne hospodářskou situaci nyní velmi těžce zkoušených firem zhoršilo.

Podle odhadů Svazu průmyslu a dopravy zmíněný benefit každopádně nyní nabízí zhruba sedmdesát procent firem, většinou ty velké.

„Nevidíme důvod, proč mají být dvě kategorie zaměstnanců, ti, co mají pět týdnů, a ti, co mají jen čtyři. Podle nás to pracovní místa neohrozí, naopak, zaměstnanci budou výkonnější,“ argumentuje však místopředseda ČSSD a předkladatel návrhu Ondřej Veselý.