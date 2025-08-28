V případu nelegálního vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka jsou ve vyšetřovací vazbě už dva muži. Po jednateli bavorské firmy zadržela německá policie také 56letého řidiče z povolání z Česka, informovalo státní zastupitelství ve Weidenu. Podle něj německá firma vyvezla nelegálně do tuzemska kolem 700 tun odpadu, včetně nebezpečného. Termín jeho odvozu, o který se mají postarat bavorské úřady, stále není jasný.
V kauze nelegálního vývozu odpadu z Německa skončil ve vazbě český řidič
Podle weidenského státního zastupitelství je ve vazbě od středy 56letý muž z Česka, který pracuje jako řidič nákladních vozů. Čelí podezření, že vyjednal místa pro nelegální složení odpadu v Česku. Mluvčí mnichovského celního úřadu Christian Schüttenkopf, jehož úřad s weidenskou prokuraturou na případu spolupracuje, řekl, že muže zadržela německá spolková policie na hranicích.
Už minulý čtvrtek prokuratura informovala, že ve vazbě skončil 52letý jednatel německé odpadové firmy Roth International. Čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.
Podle weidenské prokuratury vyvezený odpad obsahoval „směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad“.
Odvoz se zpožďuje
Odvoz odpadu měla firma podle rozhodnutí bavorských úřadů zajistit na vlastní náklady. Už dříve se ale ocitla v insolvenci. Po uplynutí příslušné lhůty vedení regionu Horní Falc oznámilo, že odvoz a likvidaci zajistí na vlastní náklady.
Původně měl odpad Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí, dopravní firmy nedodaly německým úřadům potřebné doklady, uvedl minulý týden na síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Nový termín odvozu zatím jasný není.
Odpad je v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.