Česká pošta za poslední tři roky odhalila 675 falešných webových adres, které se vydávaly za její stránky. Měsíčně se objeví desítky e-mailových kampaní, které se snaží uživatele na podvodné weby přesměrovat. Kampaně se objevují nejčastěji před Vánocemi a Velikonocemi, ale i průběžně během zbytku roku, informoval specialista kybernetické bezpečnosti České pošty Vladimír Karas.
Pošta za tři roky odhalila 675 podvodných webů, které se za ni vydávaly
Aktuální podvodná zpráva předstírá, že byla odeslána z České pošty, a informuje zákazníka, že bylo na jeho balíček uvaleno clo v částce 199,88 koruny, a je v ní uvedený odkaz na platbu. Odkaz vede na falešnou doménu cz-post.com.
Typickými znaky podvodných e-mailů jsou podle Karase naléhavost nebo výhrůžky, podezřelá e-mailová adresa odesílatele, gramatické chyby a divná čeština, neobvyklé přílohy nebo odkazy, žádost o citlivé informace, příliš výhodné nabídky nebo falešná identita.
„Za poslední tři roky bylo 675 podvodných webových adres předáno bezpečnostní firmě. Reálný počet podvodů je pravděpodobně vyšší, protože ne všechny jsou nahlášeny,“ uvedl Karas. Upozornil, že podle globálních statistik tvoří phishingové e-maily až devadesát procent všech kybernetických útoků.
Podle Karase pošta nikdy neposílá výzvy k platbě cla nebo jiných poplatků přes e-mail, požadavky na osobní údaje nebo přihlašovací údaje a také e-maily ze zahraničních domén nebo s podivnými adresami. Jedinými platnými adresami České pošty jsou www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz nebo www.balikovna.cz.
Podle Ladislava Beránka z oddělení prevence kriminality Policie ČR letos od ledna do konce července policie eviduje růst počtu trestných činů v kyberprostoru téměř o devět procent na více než 12 tisíc. Loni přitom policie zaznamenala pětiprocentní pokles.