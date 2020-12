Reálnější deficit státního rozpočtu pro rok 2021 by chtěla Schillerová představit v březnu

Ministerstvo financí chce v polovině ledna zveřejnit novou makroekonomickou predikci, která by měla informovat o stavu financí i hospodářství za rok 2020 a zároveň nabídnout hlavní ekonomické trendy pro příští a přespříští rok.

„Uvidíme, jak bude šlapat ekonomika, jak se bude vyvíjet zdravotní krize, jak zabere očkování, kdy budeme moci rozvolňovat. Také musím vědět, jaké budou potřeby na výdajové straně,“ vypočítávala vicepremiérka.

To vše by pak mělo přispět k novelizaci současného zákona o státním rozpočtu pro rok 2021, který sněmovna v pátek příjala. Ten vychází ještě ze zářijové makroekonomické predikce a počítá se schodkem 320 miliard korun. Nezahrnuje však například dopady daňového balíčku, který by měl jen v příštím roce snížit příjmy asi o 98 miliard, jak odhaduje ministryně. Nejsou v něm zahrnuty ani nejrůznější kompenzační kroky vlády, které byly na podzim přijaty.