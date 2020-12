V příštím roce armáda plánuje nakoupit vojenskou techniku za bezmála sedmdesát miliard korun

„Peníze budou převedeny do vládní rozpočtové rezervy, s tou disponuje vláda, a my počítáme s tím, že primárně budou použity zase zpět do armády,“ potvdila ministryně financí.

Je to největší vojenská zakázka v novodobé historii Česka. Výrobci pásových transportérů mají začátkem příštího roku podat finální nabídky. „Máme připraveny veškeré mechanismy, takže je to de facto jenom doplnění údajů do multikriteriálního matematického modelu, který nám dá vítěze,“ dodává ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Ivo Střecha.

Podle náměstka Koudelky se počítá s tím, že smlouva bude podepsaná do poloviny příštího roku. Právě on odpovídá za tyto nákupy na ministerstvu obrany, v armádě je jeho hlavním partnerem zmíněný Střecha. Vojákem z povolání je od poloviny 80. let. Byl na zahraničních misích v Kosovu a v Afghánistánu. Na generálním štábu plánuje nákupy techniky pro pozemní, vzdušné i kybernetické síly. „Pro nás je absolutně klíčová stabilita a predikovatelnost rozpočtu, která nám umožní efektivní plánování,“ zdůraznil Střecha.

Armáda chce pořídit nová samohybná děla a protiletadlový raketový systém

Příští rok armáda pořídí také nová samohybná děla a protiletadlový raketový systém. Ten chce ministerstvo obrany koupit přímo od izraelské vlády. Za čtyři baterie raketového systému Spider zaplatí deset miliard korun. Stejně tak se už ministerstvo obrany rozhodlo nakoupit francouzská samohybná děla Ceasar – 52 kusů bude stát šest miliard.

„Chceme pořídit velice kvalitní a řekl bych sofistikované technologie z hlediska toho, co si Česká republika s ohledem na výkon ekonomiky může dovolit,“ doplňuje Střecha.

Armádní plánovače teď čeká další práce, za šest let skončí pronájem gripenů, a proto se už teď připravuje materiál, co dál s nadzvukovým letectvem. Politici toto strategické rozhodnutí mají udělat na podzim roku 2021.