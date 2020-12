Český průmysl se v říjnu vrátil k růstu. Pomáhá mu sílící poptávka po autech

Průmysl dosud meziročně klesal 16 měsíců v řadě. V září to bylo o zhruba dvě procenta, například v dubnu během první vlny koronaviru byl ale pokles více než třetinový. „Na rozdíl od stavebnictví druhá vlna koronaviru zatím průmysl výrazně nezasáhla,“ uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu ČSÚ Radek Matějka.

Lepší výsledek než loni v říjnu zaznamenala také výroba pryžových a plastových výrobků nebo elektrických zařízení.

Naopak o téměř dvanáct procent klesla výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, výroba strojů si pohoršila o více než šest procent. V případě oprav a instalace strojů a zařízení přesáhl meziroční pokles patnáct procent.

Hodnota nových zakázek vzrostla o 5,2 procenta. Objednávky ze zahraničí byly vyšší o 8,4 procenta, tuzemské zakázky ale klesly o 1,7 procenta. Také v tomto případě k celkovému meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba automobilů.

„Meziroční pokles zaměstnanosti se v říjnu, podobně jako v září, držel na úrovni čtyř procent,“ dodal Matějka. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v průmyslu vzrostla o 2,5 procenta.

Předstihové indikátory zároveň podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera naznačují, že by zotavování průmyslu mělo pokračovat navzdory druhé vlně pandemie. „Za celý letošní rok tak průmysl doposud klesl o 9,8 procenta a do konce roku by se měl propad dále mírně zmírnit,“ konstatuje.

Stavebictví zrychlilo meziroční propad

Stavební výroba v Česku v říjnu zrychlila meziroční propad. Snížila se o 10,5 procenta po revidovaném poklesu o 7,9 procenta v září, vyplývá dále z údajů ČSÚ. Pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku propadlo o 13 procent. V září se snížilo o 8,8 procenta. Inženýrské stavitelství, tedy zejména dopravní výstavba, zpomalilo v říjnu meziroční pokles na 4,8 procenta ze zářijových 5,8 procenta.

Stavebnictví bylo v říjnu nadále ovlivněno epidemií koronaviru, uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. „Stavební produkci drží velké firmy inženýrským stavitelstvím, pozemní stavitelství je v útlumu v obou velikostních segmentech. Také stavební úřady hlásí omezený provoz a povolovací procesy váznou,“ dodala.

Ve srovnání se zářím byla říjnová stavební produkce po vyloučení sezonních vlivů nižší o 1,7 procenta.

Přebytek zahraniční obchodu rostl

Zahraniční obchod Česka skončil v říjnu přebytkem 33,4 miliardy korun, meziročně byl tak o 24,4 miliardy vyšší. Příznivě se na něm podepsal zejména rostoucí vývoz motorových vozidel a obchod s Německem a Ruskem.

Bilance zahraničního obchodu je pátý měsíc v řadě kladná, za deset měsíců letošního roku dosáhl přebytek 142,1 miliardy korun, což je o 400 milionů více než stejnou dobou před rokem.

Vývoz vzrostl ve srovnání s loňským říjnem o 5,6 procenta na 359,6 miliardy korun, zatímco dovoz klesl o 1,7 procenta na 326,2 miliardy korun.