Reportéři ČT: Neznámá firma žaluje ČSOB, banka podle ní zadržuje miliardu korun. Původ peněz je ale nejasný

Ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda uvedl, že si neumí představit, že by v českém bankovním systému peníze zmizely. Zároveň upozornil, že za určitých okolností by popisovaná skutečnost nastat mohla, a to tehdy, pokud si banka není jistá, čí dané finanční prostředky jsou.

Tiskový mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny Patrik Madle potvrdil, že banka o žalobě ví. Nicméně uvedl, že probíhající kauzy standardně nekomentují. „Jen ve stručnosti můžeme konstatovat, že o podané žalobě víme a nárok v ní uplatněný je z našeho pohledu zcela nedůvodný,“ sdělil.

Společnost TEP Praha příjem peněz označuje za legální. Informace, které se podařilo České televizi k tomuto případu zjistit, však napovídají, že přes firmu se pravděpodobně měly ve velkém prát peníze z Ruska.

Původ peněz byl zřejmě v Ruské federaci, říká bývalý honorární konzul Belgie

Bývalý honorární konzul Belgie na Slovensku (2006 až 2019) Dany R. E. Rottiers uvedl, že ho honorární konzul Ruské federace o prověření transakce v Československé obchodní bance v Praze pro společnost TEP Praha požádal, a to jako diplomata.

K tomu, proč ho o pomoc žádal ruský honorární konzul, když se jednalo se o peníze, které přišly z Německa do České republiky, uvedl, že předpokládá, že původ peněz byl v Ruské federaci. „Jinak si to neumím vysvětlit. Nemohl to být jiný důvod, pokud někdo z Ruské federace přes ministerstvo zahraničí v Moskvě, požádal mého kolegu, aby prověřil tuto transakci,“ sdělil.

Dany Rottiers byl až do loňského roku na Slovensku třináct let belgickým honorárním konzulem. V Belgii sídlí mateřská společnost ČSOB, banka KBC. Ruský konzul Ladislav Štefko, který letos v lednu zemřel, jej kontaktoval právě proto – žádal, aby přes kontakty ve své zemi Rottiers zjistil, co je potřeba udělat pro uvolnění peněz. Rottiersovi přitom údajně řekl, že šlo o přípravu investice v rámci Evropské unie.

O tom, že peníze do Česka přišly, Rottiers nepochybuje. Zdůvodňuje to tím, že viděl kopii výpisu z účtu, kterou mu honorární konzul Ruska ukázal. Podle ruského konzula mohla být více než miliarda korun údajně zadržovaná na účtech pražské firmy, investována do nadnárodního projektu vybudování nového železničního překladiště u Košic na východním Slovensku. To podle Rottierse odpovídá tomu, že Ladislav Štefko měl velmi dobré vztahy se železnicemi Ruské federace RŽD.

Předseda košického kraje o české firmě TEP neslyšel

Košický kraj skutečně hodlá na východě země s pomocí slovenské vlády postavit na více než 600 hektarech nový železniční terminál. Měl by propojit širokorozchodnou železnici z Ruska a Číny se zeměmi Evropské unie.

„V zásadě jde o vybudování terminálu, my tomu říkáme překladiště ze širokorozchodné na úzkorozchodní trať. Jednoduše chceme propojit víc Evropskou unii s Asií. Je to příležitost pro obě dvě strany,“ potvrdil předseda Košického samosprávného kraje Rastislav Trnka (nezávislý).