Výrobci elektroniky by měli prodávat také náhradní díly, chtějí europoslanci. Podporují právo na opravu

Příkladem závady, kterou by podle europoslanců mělo být možné řešit opravou, je prasklý displej na mobilním telefonu. K takové situaci dochází poměrně často, ale oprava specialistů může být náročná.

„Chodí docela dost lidí, kteří by si rádi opravili telefon. Mají k němu nějaký vztah, používají ho na denní bázi – kdo dneska ne – a my bohužel nemůžeme pomoci. Jen doporučit koupi nového telefonu,“ popsal situaci manažer společnosti Mobileko Vojtěch Vlačiha.

A právě o to mnohým výrobcům vlastně jde – nutit zákazníky, aby věci neopravovali, ale raději utráceli za nové. „Dřív vám věci vydržely deset patnáct let, dneska po dvou třech letech končí jejich životnost. A to je to nejhorší, nekoupíte na ně náhradní díly. Nebo je oprava tak drahá, že se vám nevyplatí,“ uvádí europoslankyně Kateřina Konečná (GUE, KSČM).

Všechny výrobky by měly být opravitelné

Právě to vadí evropským poslancům. Ve středu proto podpořili doporučení, aby Unie připravila pravidla, jak této praxi zabránit. Měla by znít tak, aby všechny výrobky, nejen mobilní telefony, ale třeba i kuchyňské spotřebiče, bylo možné opravit. Aby na ně výrobci museli dodávat cenově dostupné náhradní díly. A aby opravovat mohl každý, tedy nejen drahé autorizované servisy.

„Osobně se domnívám – a jsem připraven tu zprávu podpořit –, že pokud uplyne reklamační lhůta, tak po určitou dobu by měl mít spotřebitel právo na náhradní díl,“ podpořil iniciativu europoslanec Jiří Pospíšil (EPP, TOP 09).

Iniciativa proti plýtvání

Záměr podporuje i pražský spolek Opravme Česko, který provozuje projekt Opravárna.cz. Snaží se také zabránit zbytečnému plýtvání. „My jsme samozřejmě pro a vítáme to. Původně jsme to chtěli dělat zdola, tedy donutit lidi, aby si kupovali kvalitní výrobky. Ale ne vždycky to jde. Takže, když je nějaká zákonná opora, tak to vítáme,“ konstatoval zakladatel projektu Opravárna.cz Jan Charvát.

Už od března začne v Česku platit právo na opravu u bílého zboží, tedy třeba praček nebo ledniček. Na tom, aby se mohly ve větší míře opravovat i ostatní spotřebiče, začala Evropská unie pracovat nyní.