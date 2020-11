Rozpočet už teď neodpovídá realitě, kritizuje Kalousek. Provizorium by podle něj neuškodilo

V jakém stavu budou státní finance 31. prosince 2021, těžko nyní říci. Na tom, že to neprozradí ani stávající návrh státního rozpočtu, se shodují politici koaliční i opoziční. Zásadní bude, jak dopadne hlasování o daňovém balíčku v druhé polovině příštího týdne. Ostatně i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připustila: „Nemohla jsem sestavit rozpočet, včetně balíčku, protože tam nejsou jenom minusy, jsou tam i plusy, včetně balíčku, o kterém ještě dnes vůbec nevíme.“

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru a opoziční poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) se domnívá, že s daňovými změnami měla vláda přijít mnohem dříve. Soudí, že podnikatele nyní postavila do situace, kdy budou muset na změny reagovat bleskově v období mezi svátky. Poukázal, že pokud daňový balíček 20. listopadu projde, půjde do Senátu, o kterém si však podle Ferjenčíka nikdo nedělá iluze, že by jej bez výhrad podpořil. Na jeho projednání má ovšem 30 dnů.

„To znamená, dá se očekávat, že někdy 20. prosince se to vrátí do sněmovny, takže těsně před Vánoci to snad v nějaké podobě projde sněmovnou, pak to snad prezident stihne podepsat do 1. ledna. A firmy budou mezi svátky přepisovat své informační systémy na účetnictví, budou dotahovat kolektivní smlouvy. Je to obrovská nejistota, všem to zkomplikuje předvánoční období – jenom proto, že se ČSSD s ANO nedokázaly dohodnout o dva měsíce dřív,“ zdůraznil pirátský poslanec.