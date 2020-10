Datum útlumu uhlí doporučí komise vládě v listopadu, uvedl Havlíček

Datum útlumu využívání uhlí v Česku doporučí takzvaná uhelná komise vládě na svém příštím zasedání v polovině listopadu. Kabinet by pak měl do konce roku rozhodnout, sdělil po úterním jednání komise ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Potvrdil tak svoje dřívější vyjádření, podle kterého postup útlumu těžby uhlí v Česku bude stanoven do konce letošního roku.