Vláda bude jednat s hotely o přijetí některých pacientů z nemocnic i domácností

„Pacientů na sociálních hospitalizacích je poměrně málo ve velkých nemocnicích. Je jich více v nemocnicích menších, zhruba to vychází asi deset na okres,“ řekl Prymula. Nabídka hotelů podle něj vysoce převyšuje potřeby zdravotnictví.

V hotelech by podle něj mohli být ubytováváni dobrovolně také nemocní s lehčím průběhem covidu z domácností, kteří nechtějí nakazit svou rodinu.

Hotelové ubytování by mohli využít rovněž medici, kteří budou se zvládáním epidemie pomáhat.

Hotely čekají na přesné podmínky

Například pražský Hotel Tristar by se do projektu zřejmě zapojil. „V tomto pokoji bude ubytovaný jeden klient, my mu jídlo přivezeme před pokoj, před dveře, na vozíku, on si ho odebere a po ukončení dá do igelitového pytle, my ho odvážíme a dezinfikujeme vozík,“ ukazuje možnou variantu provozní ředitel hotelu Vlastislav Šos.

Ne všude mají ale jasno. Například v karvinském hotelu Zámeček Petrovice zatím váhají. „Nevíme, jak by to bylo se zdravotním personálem, jak by to bylo se stravováním, s úklidem a podobně. Takže neumíme zatím odpovědět jestli ano, nebo ne,“ uvedla provozní Michaela Smyčková.

Přesný postup a podmínky pro hoteliéry zatím neví ani vláda. V příštím týdnu by je měla upřesnit nově vytvořená pracovní skupina. „My jsme na to vytvořili speciální pracovní skupinu, protože to je velká logistická operace a samozřejmě předpokládáme, že bude jednání s asociací a s těmi, kteří ty hotely zastupují a sdružují,“ řekl vicepremiér, ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) Jan Hamáček (ČSSD).

Obecně připravuje záložní lůžkové kapacity právě ÚKŠ. Chystá je ve čtyřech kategoriích, poslední dvě připouštějí použití hotelů, řekl Hamáček. Podle něj je ale potřeba nejprve věc připravit na straně státu a až potom o ní vyjednávat.

„Do pondělka bychom měli mít první nástřel materiálu, který přesně rozdělí lůžka do čtyř kategorií. První dvě kategorie jsou lůžka v nemocnicích nebo v nějakých specializovaných ústavech, takže v pondělí budeme vědět více, v tom příštím týdnu bychom zahájili konkrétní jednání,“ doplnil Hamáček.

Stárek: Hoteliéři rádi pomůžou

„Není to žádný byznys model, jak jsem si někde přečetl. Hoteliéři samozřejmě rádi pomůžou. Samozřejmě počítáme s tím, že by náklady spojené s tímto provozem byly uhrazeny,“ vyjádřil se k záměru prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Hamáček dodal, že moc jiných možností není. „Alternativou k hotelům jsou takové ty stadionové nemocnice, jako jsme viděli v Asii. To bychom museli stavět kapacity v O2 areně nebo Kongresovém paláci,“ uvedl.

Vlastní provoz hotelů a penzionů vláda zatím omezovat nechce, jejich zapojení tak bude dobrovolné.