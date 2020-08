S náklady na testování zaměstnanců pomohou firmám i zdravotní pojišťovny, uvedl Dlouhý

Dlouhý uznal tvrzení protistrany, že zahraniční pracovníci jsou rizikovou skupinou, ale zdůraznil jejich potřebu pro firmy. Dodal, že stát je nyní dobře připraven, pokud jde o ochranné zdravotní prostředky. Zdůraznil však, že i samotní podnikatelé se musí osobně na epidemiologickou situaci připravovat.

Očekává se totiž, že ta se v podzimních měsících bude zhoršovat.

Domlouvají se dodávky vakcíny

To potvrdil i vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Úřadu vlády Roman Prymula. Řekl také, že budou připraveny různé strategie pro firmy, jak zvládat například vnitřní karanténu, aby podnik mohl nadále fungovat.

Při jednání se diskutovalo i o vakcinaci, kdy stát domlouvá ve spolupráci s Evropskou unií nákup vakcíny od firmy AstraZeneca pro lidi z rizikových skupin (kolem 3,6 milionu). V polovině příštího roku by pak mělo být dostatek vakcín i pro další zájemce, řekl Prymula. To už by se měla podle něho celková situace zlepšit, do té doby musíme vydržet. Dodal, že vir nezmizí, bude tu s námi a my se budeme muset naučit s ním žít.

Vojtěch ocenil otevřenou komunikaci se zástupci firem. Také on čeká rostoucí počet pozitivně testovaných.

Situaci se nepříznivě vymyká Praha

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek řekl, že je „tutovka“, že míříme do období kulminace různých respiračních nemocí, kdy bude růst testování a přibývat nakažených.

Současnou situaci přes rostoucí počty nemocných považuje za stabilní: nemocnice přijímají každý den do 10 pacientů s relativně lehčím průběhem nemoci, mortalita neroste. Dodal však, že situaci v ostatních částech republiky, kdy i Moravskoslezský kraj je „výrazně zklidněn,“ se výrazně nepříznivě vymyká Praha.

Komora zajišťovala nákup ochranných prostředků

V minulosti se komora například rozhodla v rámci preventivních aktivit proti covidu-19 a rizik spojených s druhou vlnou pandemie umožnit podnikům nákup ochranných prostředků od české výrobní firmy s předstihem. Cílem akce také bylo, aby cenové relace odpovídaly nákupům státních subjektů a byla možnost uskladnění u vybrané české logistické firmy.

Dlouhý v nedávném Interview ČT24 vyzval k tomu, aby se tuzemská ekonomika připravila na útlum státní podpory. Reagoval tím na prodloužení podpůrného programu Antivirus do konce října. Podle šéfa Hospodářské komory se ale napříč Evropou mezi ekonomy ozývá, že „tato podpůrná opatření musejí přestat“ a „podnikatelé musí čelit daleko tvrdší situaci, aby se jí přizpůsobili“.

„Ekonomicky složitější časy přijdou v měsících říjen, listopad, prosinec a tam bude potřeba, aby byly připraveny garantované úvěry, aby se daly využít na investice. Musíme pomoct pracovnímu trhu,“ upozornil šéf komory.