Soumrak „královny nebes“. Aerolinky British Airways vyřazují z provozu letadla Jumbo Jet

„S velkou lítostí můžeme potvrdit, že hodláme s okamžitou platností ukončit provoz celé naší flotily letounů 747,“ uvedl mluvčí podniku. „Vzhledem k útlumu v dopravě způsobenému globální pandemií covidu-19 je nepravděpodobné, že se naše velkolepá 'královna nebes' ještě někdy vrátí do komerčního provozu British Airways,“ dodal.

Letouny 747 tvoří přes deset procent celkové flotily British Airways, upozornila BBC.

Agentura Bloomberg začátkem července informovala, že Boeing se chystá produkci letounů 747 ukončit. Boeing tato letadla vyrábí zhruba 50 let, poslední letoun z nejnovější řady 747-8 by podle zdrojů agentury Bloomberg měl továrnu firmy v Seattlu opustit zhruba za dva roky.

Letouny Jumbo Jet vstoupily do služby v roce 1970, jako první je na linku z New Yorku do Londýna začaly nasazovat aerolinky Pan Am. Během půl století se vyrobilo přes 1550 „sedmčtyřisedmiček“, v posledních letech ale o tento typ letadla zájem pomalu upadal, a to i v důsledku příchodu Airbusu A380, kterému od podzimu 2007 patří pozice největšího letounu určeného k přepravě cestujících.

Během let prošel Boeing 747 řadou vylepšení, první varianta se jmenovala 747-100 a přes verze 200 a 300 vedla cesta ke „čtyřstovce“, která byla zařazena do služby koncem 80. let. Nejnověji se v roce 2010 představila verze 747-8.