Majitelé Smartwings by měli dát dvě třetiny potřebné částky, za zbytek pomoci se pak zaručí stát, řekl Havlíček

Akcionáři letecké skupiny Smartwings by měli poskytnout zhruba dvě třetiny potřebné částky na záchranu společnosti. Nyní se pohybuje okolo dvou miliard korun. Zbylou třetinu by pak měl zajistit stát formou garance za komerční úvěr. Po čtvrtečním jednání sněmovního podvýboru pro letectví to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).