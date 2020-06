Stát se vloží do boje o záchranu aerolinek Smartwings. Mohou dostat záruku až 900 milionů

Majitelé by mohli přijít na deset let o dividendy

„V tuto chvíli diskutujeme o výši záruky, která by byla mezi 500 miliony korun až 900 miliony korun,“ řekl ministr. Sám by preferoval záruku ve výši 800 milionů korun. Na podmínkách pro poskytnutí záruky je podle Havlíčka shoda s vlastníky, patří k nim i klíčová role státu ve věřitelském výboru firmy a zastavení vyplácení dividendy majitelům společnosti na deset let.

Vedle čínské Citic Group má podíl ve Smartwings také Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Jejich společnosti podle výroční zprávy patřilo koncem roku 2018 jedenáct procent akcií –⁠ stejný podíl měl i Roman Vik, který je generálním ředitelem Smartwings.