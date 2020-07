Firmy sice masově nepropouštějí, ale omezují investice. Vláda je chce motivovat k rozvoji

přehrát video Události: Firmy a koronavirová krize

Největší problém mají nyní tuzemské firmy s nedostatkem zakázek. To se týká i automobilového průmyslu, který je pro českou ekonomiku klíčový. Například jihočeský výrobní závod společnosti Bosch Group zažil v posledních měsících pokles zakázek až na čtvrtinu. „Není úplně jednoduché dělat prognózy dalšího vývoje, ale vycházíme z předpokladu, že i druhé pololetí bude výrazně za očekáváním, propad zakázek plánujeme až 25 procent,“ řekl reprezentant firmy pro ČR Milan Šlachta. Propouštět ale nemuseli, částečně i díky státním programům. Zaměstnance by chtěli udržet i do budoucna. Také Svaz průmyslu a dopravy potvrzuje, že firmy zatím reagují především úsporami v nemzdových oblastech. A masové propouštění nechystají. Podle svazu však budou muset své obchodní modely přizpůsobit tak, aby byly připraveny na případnou druhou vlnu pandemie.

Fakta Prognózy vývoje českého hospodářství Prognózy vývoje českého hospodářství Evropská komise ve své červencové prognóze uvedla, že české hospodářství čeká letos kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru propad o 7,8 procenta. V květnu přitom pokles odhadovala na 6,2 procenta. V roce 2021 by se pak měl hrubý domácí produkt Česka zvýšit o 4,5 procenta. V jarním odhadu komise uvedla pět procent.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v červnu odhadla, že letošní propad české ekonomiky bude 9,6 procenta. „Pokud se ale virus do konce roku začne znovu šířit, očekáváme na rok 2020 pokles HDP o 13,2 procenta,“ uvedla tehdy OECD. Také pro rok 2021 zpracovala varianty „pro jeden či dva zásahy“. Pokud zemi postihne jedna, již proběhlá vlna, očekává prudký růst HDP o 7,1 procenta. V případě letošní druhé vlny, odhaduje pro příští rok mnohem nižší růst a to o 1,7 procenta.

Ministerstvo financí v dubnové prognóze – kdy však ještě mnohá data o ekonomickém dopadu koronaviru chyběla – předpověděla pokles v letošním roce o 5,6 procenta a pro příští rok růst ve výši 3,1 procenta. Další plánovanou prognózu přesunula z července na srpen. Na konci července totiž dojde u Českého statistického úřadu ke změně v publikování takzvaných rychlých odhadů HDP. Důležité údaje o vývoji ekonomiky budou pro uživatele k dispozici o 15 dnů dříve než dosud, uvedl úřad.

Česká národní banka v květnu zveřejnila svoji prognózu, podle níž letos čeká propad meziročního reálného HDP o 8 procent. Pro příští rok již předpokládá růst ve výši 4 procent.

Zdroj: ČTK, ČT24

Konečná v podnikání Pro některé firmy byl koronavirus pověstným hřebíčkem do rakve. Poslední dny činnosti nyní zažívá sklárna v Karolince na Vsetínsku. Dekorovali zde sklo vyrobené v mateřské fabrice na druhém konci republiky, v Novém Boru na severu Čech. Ještě v roce 2016 pracovali na tři směny, podnik ale postupně skomíral. Na konci července půjde 90 lidí do práce naposledy. Dekorování skla na Valašsku skončí po 160 letech. „Rozhodli se přestěhovat výrobu do Nového Boru pod jednu střechu,“ přiblížila předsedkyně odborové organizace Crystalex, závod Karolinka Helena Langrová. Končí i některé malé projekty. Kavárna s velkým dětským koutkem fungovala na pražských Vinohradech pět let. Tři měsíce bez příjmů letos na jaře ale nepřežila. „Následky budou trvat mnohem déle. Nehledě na to, že před námi jsou prázdniny, kdy je to vždycky slabší, a nevíme, co bude na podzim,“ řekla majitelka Sweetllife bakery Alena Foster. Zbývá už jen odvézt poslední věci a vrátit majiteli klíče. Dorty, které zde dřív prodávali, pocházejí z nedaleké pekárny. I ta patří Aleně Foster. Na záchranu obou provozů její úspory nestačí. Bojuje alespoň o pekárnu. „Vyhlídky se snažíme mít optimistické, ale bohužel asi úplně optimistické nejsou, protože jak říkám, byli jsme hodně závislí na centru Prahy, kde někteří naši klienti skončili úplně,“ dodala podnikatelka.

Havlíček: Chceme firmy motivovat, aby investici neodkládaly Pro fungování ekonomiky by ale Česko podobných útlumů potřebovalo co nejméně. Vláda se chce z krize proinvestovat. „Firmy dneska potřebují zdroje na přežití, tedy provozní peníze, a zvažují, jestli tu investici udělají nebo ne. My jsme přesně v té situaci, kdy je chceme motivovat, aby investici neodkládali,“ nastínil ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). O tom, že firmy omezují investice, ví také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Je to trend, který vnímáme. Proto tady musí zafungovat stát a musí tuto mezeru zaplnit a musí dát práci firmám a živnostníkům. Proto jsme také navyšovali schodek, abychom dali peníze zejména do investic,“ uvedla. Vládní pomoc by měla být sektorová, soudí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. „Vláda a jednotliví ministři by měli znát své resorty a umět pomoct přímo těm, kdo mají problémy. Ne všechno dělat paušálně, to je špatně.“

Důležité otazníky kolem kondice zahraničí Podle ekonomů bude pro budoucí vývoj zlomový podzim, ale první signály přijdou dříve. Proto i ministerstvo financí odložilo o měsíc – na srpen – svoji pravidelnou prognózu vývoje domácího hospodářství. „První signál bude 31. července. Český statistický úřad poprvé ve své historii to jedno číslo o tvorbě hrubého domácího produktu zveřejní už třicet dnů po skončení čtvrtletí, a tam budeme moudřejší,“ řekl člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls. Pro vývoj domácí – výrazně exportně zaměřené – ekonomiky je ale důležitá i situace v zahraničí. A přestože se zahraniční obchod v květnu lehce vzpamatoval, stále je v porovnání s loňským rokem v propadu kolem 30 procent. „Exportéři se obávají nejenom poklesu poptávky, ale také zpřetrhání dodavatelsko-odběratelských vztahů; také se bojí, že přijdou o kontakty,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.