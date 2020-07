Firmy utlumily investice. Peníze používají na běžný provoz, nebo je ukládají na přehlednější dobu

Příkladem může být společnost SSI Group. Věnuje se správcovství budov od ostrahy, přes úklid až po technické zajištění. Koronavirus však značnou část z nich zavřel. „Nejvíce se nás to dotklo v segmentu hotelů a společenských center,“ uvedl ředitel Václav Elman.

Prvotní, asi čtvrtinový, propad se jim už podařilo téměř vyrovnat. Nyní proto zvažují, jak použít svoje úspory v budoucnu. „Snažíme se zachovat investiční strategii naší společnosti, ale dá se očekávat, že cizí zdroje nebudou tak dostupné jako doposud,“ uvedl Elman. Proto bude firma více spoléhat na vlastní zdroje.

Nejistota vede ke zvyšování vkladů

Kvůli nižší dostupnosti úvěrů v bankách si firmy půjčovaly na investice výrazně méně než dřív. Ty, které na účtech neměly našetřené peníze, se zajímaly spíš o krátkodobé půjčky. „Je vidět, že firmy mají nižší poptávku na úvěry, které jsou spojeny s investicemi a naopak vyšší byla u úvěrů, které byly spojené s provozním kapitálem. To znamená, že firmy potřebovaly doplnit likviditu kvůli nejistým podmínkám,“ okomentoval to hlavní ekonom ING Bank v ČR Jakub Seidler.

O přípravě na budoucnost svědčí také rostoucí vklady. „Ten nárůst byl vysoký jak u firem, tak i u domácností, ale docela překvapivě se zvedla depozita i u živnostníků. Všichni se snaží držet hotovost co nejblíže k tělu a připravují se na situaci, až ji budou schopni lépe vyhodnotit,“ poznamenal analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

Čekání na výhodnější dobu

Podobně postupuje i majitelka obchodu Pro malé dobroduhy Eva Stroupková. Outdorové vybavení pro děti si prošlo několikaměsíčním výpadkem, ale výhodou obchodu bylo, že měl hodně zboží na skladě.

„Snažíme se tolik nedávat do zásob a spíš ty věci točit a postupně shromažďovat cash flow. Abychom byli připravení, kdyby se opakovalo – nedejbože – to, co tu bylo,“ řekla majitelka Eva Stroupková.

Některé firmy se nyní také snaží šetřit na provoz nebo na případné výhodné nákupy od dodavatelů.