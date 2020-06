Předseda komunistů Filip navrhne straně, aby podpořila rozpočet s rekordním deficitem

Menšinový kabinet ANO a ČSSD navrhl kvůli dopadům šíření koronaviru nárůst deficitu na 500 miliard korun, nemá k tomu ale zatím podporu dalších sněmovních stran. Zástupci vlády tento týden jednali s částí opozičních stran i s KSČM, která vládu toleruje, ale k podpoře rozpočtu se dosud stavěla vlažně. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se proto setkala s komunistickou předsedkyní rozpočtového výboru sněmovny Miroslavou Vostrou. Vostrá po setkání naznačila, že vedení KSČM rozpočet doporučí podpořit.

Filip ocenil, že po jednáních s vládou mají komunisté jasno, kam bude deficit směřovat. „Jsem rád, že směřuje do těch prioritních oblastí programu KSČM, ať jsou to investice, investice do obcí, investice do lidí, platy v sociální sféře, to jsou věci které jsou pro nás důležité,“ řekl ČT.

Komunisté původně chtěli schodek nižší. Podle Vostré bude KSČM nyní požadovat, aby byly vyčleněny peníze na rozvoj on-line výuky ve školách a aby byly zhruba dvě miliardy určeny na odměny pro sestry v sociálních službách.