Odbory chtějí rekordní růst minimální mzdy. Firmy i pravicová opozice před tím varují

V době ekonomické krize způsobené koronavirem začaly nové debaty o minimální mzdě. Odbory požadují její růst až na 16 tisíc korun. Podle šéfa největší odborové centrály Josefa Středuly by to znovu nastartovalo spotřebu. S tak razantním zvýšením minimální mzdy ale nesouhlasí zástupci firem. Varují, že by to vedlo k intenzivnějšímu propouštění.