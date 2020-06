Důvěra domácností a jejich výdaje budou pro ekonomiku životně důležité, shodli se Schillerová a Stanjura

To, jak budou domácnosti utrácet, zda nezmění své spotřebitelské zvyky, které měly do března, bude pro vývoj hospodářství velmi důležité, uvedl Stanjura. Stát by podle něj měl udělat také vše pro to, aby nehrozila druhotná platební neschopnost, aby se firmy nebály investovat.

Kam půjdou peníze, když schodek dosáhne půl bilionu?

Oblastí, kde se Schillerová a Stanjura výrazně lišili, byla výše odhadovaného deficitu státního rozpočtu pro letošní rok.

Zástupce ODS předložený návrh na 500 miliard označil za věštění z křišťálové koule, pro které chybí analýza. U zhruba 200 miliard neví, kam by směřovaly. Pokud by to bylo do přímé podpory, tak by to jeho strana ve sněmovně podpořila. Jinak 500 miliard schodku považuje za „děsivé číslo,“ které podle něho vzniklo naslepo.

Ministryně financí uvedla, že při minulém zvýšení plánovaného deficitu na 300 miliard bylo ve vládní rozpočtové rezervě kolem 78 miliardy. Při schodku 500 miliard a při očekávaných propadech příjmů rozpočtu by mělo být v rezervě na 136 miliard. To vše by mělo pokrýt očekávané výdajové programy, například Antivirus A, B i C, kde se předpokládá účinnost do konce srpna.