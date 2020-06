Německo čeká druhý balík na podporu ekonomiky. Zelená má zelenou, šrotovné červenou

Do hospodářství největšího obchodního partnera České republiky míří částka přesahující dva loňské tuzemské rozpočty nebo celý objem Marshallova plánu. Obsahuje například jednorázový příspěvek ve výši 300 eur (téměř osm tisíc korun) na každé dítě či větší investice do zelené energie.

„Pro příštích šest měsíců snížíme daň z přidané hodnoty z 19 procent na 16 procent,“ uvedla kancléřka Angela Merkelová.

Jedno slovo v plánu chybí – šrotovné. A to přesto, že na automobilkách závisí na 1,8 milionu pracovních míst. Řada politiků ale chce, aby si bohaté firmy pomohly samy. Vyjadřují tak to, co dopravní expert Christian Hochfeld: „V minulých letech zažily německé automobilky nejlepší roky ve své historii, nebo přinejmenším za posledních sto let.“

Podpora elektromobilů se ještě zvýší

V jiné oblasti ale chce být německá vláda velkorysá. Dosavadní prémie na koupi elektromobilů se má zdvojnásobit. Zájemce tak může dostat v přepočtu až 160 tisíc korun.

Odborníci ale poukazují na to, že německé elektromobily mají paradoxně podobný problém jako kdysi východoněmecké trabanty. Zájemci na ně často musí čekat. Někdy až rok. „Je to způsobeno zejména nedostatkem baterií,“ uvedl expert Hochfeld.

Navíc, pokud by plán německé vlády na podporu elektromobility vyšel, čeká automobilky další problém, uvádí zpravodaj ČT v Německu Martin Jonáš. „Spalovací motory, uctívané produkty německých inženýrů, nahradí mnohem levnější elektromotory. Stále větší část hodnoty auta bude tvořit software a hrozí, že spolu s tím budou zisky inkasovat ne automobilky, ale americké technologické firmy,“ uvedl.