Povinné české potraviny čeká další kolo. Poslanci chtějí sporný návrh dál zpřesňovat

Pozměňovací návrh zavádějící do novely povinný podíl českých potravin v obchodech předložila skupina dvou desítek poslanců ze všech politických stran. Kdyby byl návrh schválen, na pultech by muselo být již od příštího roku nejméně 55 procent potravin z Česka. Následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok až na 85 procent.

Návrh na minimální podíl kritizovaly Hospodářská komora i Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle nich by norma byla v rozporu s evropským právem a vedla by ke zdražování a snižování kvality zboží.

Toman: O všem dnes rozhodují obchodní řetězce

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) s vrácením do druhého čtení souhlasil. „Já nevidím důvod, aby se sem vozila jablka z Jižní Ameriky v sezoně. Nevidím důvod, abychom dováželi hrušky,“ řekl. „Všichni, kteří proti tomu vystupují, jsou zastánci obchodních řetězců,“ hájil povinný podíl. „Zákazník nerozhoduje o ničem, rozhoduje řetězec,“ shrnul.

Zpravodaj k předloze Pavel Kováčik (KSČM) řekl, že český zemědělec je ohrožený druh, který si zasluhuje ochranu přinejmenším takovou, jakou mají zemědělci v ostatních evropských státech. Naproti tomu podle bývalého ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) představuje poslanecký návrh cestu, jak podpořit velké výrobce. Pokud se omezí dovozy, zvýší se ceny a zákazník to zaplatí, argumentoval.