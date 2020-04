Startuje program COVID Praha. Na COVID I dosáhla jen menší část žadatelů

Manželé Vaňourkovi museli zavřít svůj obchod s pánskými oděvy v polovině března. A snažili se získat úvěr v obou programech.

Jenže COVID I byl podle nich tak rychle vyčerpaný, že neměli šanci. U COVID II nesplnili všechny podmínky. Podnikatel Jiří Vaňourek připouští, že se jejich firma dostala do záporných čísel, ale argumentuje tím, že je to živá firma, která měsíčně odvádí od 20 tisíc do 100 tisíc korun.