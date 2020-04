Americké aerolinky se dohodly s vládou na pomoci. Má zajistit, aby do října nepropouštěly

Letecká přeprava osob v USA klesla kvůli dopadům šíření koronaviru o 95 procent. Aerolinky doufají, že do října se situace zlepší, nicméně varovaly, že slabá poptávka po letecké dopravě by mohla přetrvat až do příštího roku, možná i déle. Je proto možné, že budou potřebovat další vládní pomoc, aby přežily.

Pomoc bude zahrnovat kombinaci hotovosti a půjček. Vláda také získá záruky, které bude možné převést na menší podíly v aerolinkách. Až 70 procent ze slíbených peněz na mzdy aerolinky obdrží v hotovosti a nebudou je muset vracet. Menší aerolinky získají až 100 milionů dolarů, které nebudou muset splatit. Dohoda předpokládá, že největší aerolinky budou muset vrátit 30 procent z obdržené částky a poskytnout záruky, které odpovídají deseti procentům půjčené částky.

Společnosti mohou požádat o částku odpovídající platům a benefitům vyplaceným zaměstnancům ve druhém a třetím čtvrtletí loňského roku. To je pro srovnání částka, která převyšuje současnou tržní hodnotu největších aerolinek American Airlines. Nebudou však smět do 30. září propouštět ani měnit kolektivní smlouvy a musejí omezit odkupy vlastních akcií, odměny pro vedoucí představitele a dividendy.