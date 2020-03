Od krize 30. let USA nečelily hrozivější situaci, obává se starosta New Yorku

Čtvrtina nakažených podle statistiky amerického ministerstva zdravotnictví připadá na New York. Starosta města Bill de Blasio vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby nařídil armádě dodat do krizových oblastí ventilátory a další potřebné vybavení.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nemocí COVID-19 třetí nejzasaženější zemí po Číně a Itálii. K 23. březnu ráno registrují přes 33 tisíc nakažených koronavirem a 389 mrtvých.

Prezident pobočky Americké centrální banky v Saint Louis James Bullard představil pochmurnou předpověď toho, jak koronavirus ovlivní americkou ekonomiku v krátkodobém horizontu. V rozhovoru pro Bloomberg odhadl, že by nezaměstnanost mohla v druhém čtvrtletí dosáhnout třiceti procent, a HDP by mohlo spadnout o polovinu.

Pracovníci v administrativě prezidenta Trumpa nicméně tvrdí, že materiál byl těm, co ho potřebují, odeslán. Prezident na Twitteru navíc uvedl, že jeho kritici by „neměli vinit federální vládu za své vlastní nedostatky“. Guvernérům vzkázal, že federální vláda je tu „od toho, aby vám vždy zajistila pomoc v případě, že selžete“.

Kvůli koronaviru je v karanténě bezmála třetina Američanů. Na 100 milionů lidí by podle nařízení platných v několika státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy. Obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Omezení se týkají například států New York, Kalifornie, Connecticut, Illinois, New Jersey, Ohio, Delaware a Louisiana.

Podle doporučení z poloviny března platných 15 dní by se měli lidé mimo jiné vyhýbat shromážděním o více než deseti lidech a uchýlit se do čtrnáctidenní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Měli by také cestovat jen v nutných případech a vyhýbat se barům a restauracím.

„Je to náročné období, velká národní zkouška,“ řekl Trump. Spojené státy ale podle něj v boji s koronavirem, o němž prezident hovoří jako o „čínském viru“, zvítězí dříve, než experti očekávají. Ekonomika pak prý po odeznění epidemie „prudce vyletí nahoru“.

Donald Trump byl kvůli svému přístupu ke koronavirové pandemii kritizován. Podle zpravodajského webu CNN stihl během první poloviny března vyřknout 33 nepravdivých výroků. Mezi ty nejzávažnější zařadil jeho zlehčování rozsahu krize, zveličování dostupnosti testů, nesprávné obviňování svého předchůdce a trvání na tom, že krize byla nepředvídatelná.

Až 214 milionu nakažených

Odborníci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (C.D.C.) se minulý měsíc na dálku spojili, aby vytvořili několik potenciálních scénářů toho, jak by se koronavirová pandemie v USA mohla vyvíjet. V potaz brali charakteristiky viru, jeho přenos a závažnost nemoci, kterou způsobuje.

Podle C.D.C. by se koronavirem v USA mohlo nakazit 160 až 214 milionu lidí a celá pandemie by mohla trvat několik měsíců až více než rok. Zemřít by mohlo 200 tisíc až 1,7 milionů lidí. Kalkulace také naznačila, že 2,4 až 21 milionů lidí by ve Spojených státech potřebovalo hospitalizaci, což by mohlo zničit zdravotnický systém, který má v současné době k dispozici pouze 925 tisíc nemocničních lůžek.

USA nasadily nemocniční lodě

Ve středu 18. března oznámil ministr obrany Mark Esper, že do boje proti nemoci COVID-19 budou nasazeny i dvě speciální nemocniční lodě, které patří americkému námořnictvu. Ve středu byla také rovnou zahájena aktivace těchto lodí. Jejich cílem je pomoci městům na pobřeží lépe zvládnou příliv nových pacientů, který Spojené státy v dalších dnech a týdnech očekávají.

Nemá se na nich přímo péčovat o nemocné, kteří jsou postižení nemocí COVID-19, ale naopak o lidi s jinými zdravotními problémy - to by mělo ulevit nemocničním zařízením na pevnině, která by se tak mohla starat o nemocné s novým koronavirem, aniž by riskovala, že se nakazí ostatní pacienti.