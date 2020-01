Limit pro povinné platby DPH u živnostníků by se mohl zdvojnásobit

Malíř František Grüner dosahuje ročního obratu necelých dvou milionů. Proto už zhruba dvacet let platí DPH. Cítí to jako zátěž, protože musí zaměstnávat účetní a hlídat termíny každé tři měsíce. Kdyby si nyní mohl vybrat, tuto daň by raději neplatil.

Výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů Pavel Žatečka se domnívá, že zvýšení hranice na dva miliony by pomohlo mnoha živnostníkům. „Hodně jich je přesně na této hranici.“

Živnostníků s obratem do milionu ročně, kteří se nemusí registrovat k DPH, je dnes zhruba 422 tisíc. Část z nich ale odvádí daň dobrovolně, protože se jim to při obchodování s dalšími firmami vyplatí. Pokud by stát hranici pro povinnou registraci k DPH zvýšil na dva miliony, mohly by toho využít desítky tisíc lidí.