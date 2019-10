Alexandra Udženija: Místo nezbytné důchodové reformy vláda jen zvyšuje penze. Rozpočet není ambiciózní

Já bych tomu rozuměla, kdyby tady byla tato vláda rok a říkala: my nemáme projekty. Ale Andrej Babiš už je ve vládě šest nebo sedm let.

Paní ministryně má všechno historicky nejvíc, tady bychom se opravdu mohli přít. Ale jak říkám, ten rozpočet není sestaven ambiciózně, hlavně uvidíme, jak oni budou investovat. Ono je jedno, co si tam dají na investice, ale pak je problém, že to ani neproinvestují. Tam já vidím klíčový problém vlády Andreje Babiše a i té minulé vlády.

Když jste na začátku říkal, že kritizujeme, že rozpočet není ambiciózní, to je přesně to správné slovo. Protože v těchto letech by ty rozpočty měly být ambiciózní, mělo by se dávat na ty věci, na které se v době krize dávat nemůže.

Když se podíváme na tu absolutní částku, tak ano, je to víc. Ale když se podíváme na ta procenta v rámci celého rozpočtu, tak to prostě víc není. A to si vezměme, že je ekonomická prosperita, tady by se opravdu mohlo víc investovat – to je doba, aby se dělaly klíčové reformy. A tady se prostě neděje nic.

Alena Schillerová mluví také o tom, že rozpočet přinese vyšší produktivitu a posune potenciál české ekonomiky. Ani z tohoto důvodu není záhodno rozpočet podpořit?

A jak tedy chce posunout produktivitu nahoru, když investuje z našeho pohledu málo? Jenom si vemte to, že od roku 2013 je tady přes 15 tisíc státních zaměstnanců – a to nepočítám učitele, policisty ani hasiče. To znamená, že to je ohromný nárůst byrokracie. Jestli chceme vyšší produktivitu a jestli chceme prosperovat, tak dokud neuděláme něco s byrokracií – protože to dusí nejvíc naše hospodářství. To vám řekne každá firma.

Takže vy byste propouštěli lidi pracující pro stát, aby šli někam do výroby?

Ale to není o propouštění, já neříkám, že je tam 15 tisíc lidí zbytečně, ale je to enormní číslo a je to přesně o té byrokracii a státním aparátu. Všichni si stěžují, jak je ta byrokracie dusí. To ani nemusíme chodit do firem – běžte třeba do škol. Každý úředník navíc je byrokracie navíc pro občana, pro školu, pro firmu nebo kohokoliv. A to si myslím, že je strašně špatně.

Rozpočet také zvyšuje důchody, to všichni ve sněmovně podporujete. Není to důvod rozpočet podpořit s příslušnou kritikou?

Musíme si říct, jak to doopravdy je. Tato vláda zvyšuje důchody o 151 korun – zbytek je valorizace. Takže jak paní ministryně říká, jak ona zajistila, ona našla – ale to je valorizace, která by byla tak i tak.

Ale i pro tu valorizaci musí peníze zajistit. Takže ona zajistila v průměru 900 korun pro každého…

Ona musela zajistit pro tu valorizaci, a 150 korun se ještě rozhodli, že přidají navíc. Naprosto v pořádku, protože i tak se ty nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem rozevírají, což není dobře.