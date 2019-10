ŽIVĚ: Rozpočet podepíšu, řekl prezident poslancům. Kritizoval počty úředníků i solární dotace

Vyzval proto k „diverzifikaci exportu do dalších teritorií, zejména pak tam, kde klimatičtí alarmisté nemají příliš na růžích ustláno“. V souvislosti s obnovitelnými zdroji energie kritizoval Zeman dotace: „Jenom pan ministr průmyslu má ve své rozpočtové kapitole na účel solárů 27 miliard korun. Co by se za to udělalo?“

„Pokud Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, tak ho podepíšu. Na druhé straně i přátelská kritika může být kritikou,“ řekl prezident v úvodu svého projevu. Hovořil o vnějších vlivech na českou ekonomiku, varoval před chováním Německa, kde je podle prezidenta nulový růst. Přičítá to přístupu k energetice. „Obrat k zvlášť drahým zdrojům elektrické energie vedl k tomu, že v Německu je nejdražší cena elektřiny v Evropě. Plánované odstavení elektráren se už dnes promítlo do nulového růstu německé ekonomiky,“ míní prezident.

Podle Miloše Zemana má také stát zbytečně mnoho úředníků a vyzval vládu, aby část z nich propustila. Personální úspory si slibuje od možné elektronizace státní správy. „Doporučuji místo nemotorných a vysokých výdajů na finanční systémy využít to, co už funguje v bankovním systému. Takzvaný robot, což je počítačový algoritmus, který může obsloužit klienta. V bankovním systému díky tomu došlo k úspoře pracovních sil,“ poznamenal.

Daňové výjimky potom podle něj připravují rozpočet o 318 miliard korun ročně. „Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, že by byly zrušeny všechny daňové výjimky. Obávám se, že za každou z nich je lobbistická skupina, která bude bojovat. Ale tvrdím, že podobně jako každý energetický zdroj by měl mít rovné podmínky, a neměl by tedy být dotován, tak i pokud jde o daňové výjimky, uvědomte si, že na ně doplácí lidé, kteří daně řádně platí,“ uzavřela hlava státu.

Rozumný kompromis, hodnotí návrh šéfka sněmovního rozpočtového výboru

Ke schválení rozpočtu vyzvala ministryně financí. „Domnívám se, že návrh státního rozpočtu na rok 2020 vytváří předpoklady pro realizaci vhodných politik, které přispějí ke zvýšení produktivity a posunou potenciál naší ekonomiky. Ať již investicemi do infrastruktury, nebo do vzdělání, vědy výzkumu či inovací,“ řekla Schillerová.

Schválení základních parametrů státního rozpočtu doporučuje sněmovní rozpočtový výbor.„Stav ani výhled české ekonomiky není natolik zlý, aby ji bylo nutné stimulovat schodkově, aktuální rozpočtové schodky jsou ale dány jinými důvody,“ poznamenala nyní předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM). V minulosti totiž byla podle ní řada sektorů podfinancována a narovnání poměrů tak v tuto chvíli stojí více peněz.

„Předložený návrh určitě není dokonalý, chybí mi tam například témata jako efektivnost sociálního státu či promyšlenější vládní kapitálové výdaje, to nevypadá, že by bylo prioritami tohoto rozpočtu. Nicméně považuji za důležité, že v polovině září návrh podpořili na zasedání tripartity odbory i zaměstnavatelé. Shrnula bych to: vládní návrh rozpočtu je rozumným kompromisem,“ dodala Vostrá.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) poznamenala, že je výsledek kompromis – není to dokonalý rozpočet, ale je dobrý. Povedlo se podle ní odvrátit kolaps některých služeb a likvidaci užitečných dotačních programů.

Rozpočet se podle ní nesmí posuzovat jenom nicneříkajícím údajem o přebytku či deficitu. „Proškrtat se k přebytku je snadné, ale jak jsme se přesvědčily v době pravicových vlád, tupé škrty nejenže nevedou k prosperitě, ale aktivně jí brání. Prosperitu přinášejí jen investice,“ upozornila.

Opozice chce vrátit rozpočet k přepracování

V prvním čtení budou poslanci schvalovat základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Opoziční TOP 09 by chtěla prosadit, aby sněmovna návrh vrátila vládě k přepracování. Výhrady má k výši výdajů, a tedy i schodku.

„Budeme navrhovat v prvním čtení snížení výdajů i salda o dvacet miliard a budeme navrhovat, aby podíl investičních výdajů vůči celkovým výdajům byl alespoň deset procent, jako byl v době krize,“ předeslal předseda poslaneckého klubu druhé nejmenší sněmovní strany Miroslav Kalousek.

Návrh na přepracování ale bude mít podporu i větších opozičních partají, avizoval poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „ANO – a potažmo vláda – zcela rezignovalo na vyrovnaný rozpočet, který Andrej Babiš ještě před pár lety sliboval,“ podotkl. Také podle předsedy SPD Tomia Okamury by „návrh rozpočtu měl být vyrovnaný anebo přebytkový“.