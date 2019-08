V Německu začala velká debata o zdražení masa. Nižší spotřeba má přispět k ochraně klimatu

Diskusi o zdražení masa rozpoutal poslanec za Zelené Friedrich Ostendorff s návrhem, aby ušetřené peníze šly na zlepšení podmínek chovu zvířat. Také zemědělský expert CDU Albert Stegemann řekl deníku Die Welt, že by to mohl být „konstruktivní návrh“ k diskusi.

Německé parlamentní prázdniny ještě neskončily, jakmile se ale poslanci opět sejdou, právě maso se zřejmě ocitne na jednacím pořádku. Podle politiků hned tří stran, Křesťanských demokratů, Sociálních demokratů a Zelených, by masné výrobky měly být dražší.

Když půl kila mletého masa stojí 2 eura 50 centů, je to hluboko pod zdravou cenovou hladinou, uvedl poslanec Rainer Spiering (SPD). Nově by půl kila nejlevnějšího masa přišlo v přepočtu místo na 65 na zhruba 72 korun. Vyšší daňové výnosy by měly putovat zpátky ke zvířatům - formou dotací na zlepšení podmínek jejich chovu. Vyšší ceny a tedy i nižší spotřeba mají navíc přispět k ochraně klimatu. Také podle čtvrteční zprávy OSN je živočišná výroba zodpovědná za celých 15 procent planetárních emisí skleníkových plynů.

Ani v samotné vládní koalici nejsou názory jednotné. „Zvýšení daně na maso nepomůže zlepšení podmínek v chovu zvířat, jen zdraží maso,“ uvedl k tomu generální tajemník CSU Markus Blume. Také šéf frakce SPD Carsten Schneider místním médiím řekl, že jeho strana nechce „žádné zvyšování DPH, natož v případě potravin“.

Německo ale velká část diskuse o zdražení masa ještě čeká. Levice tento krok označuje za sociální hrozbu pro nejchudší, Alternativa pro Německo zase za hrozbu pro konkurenceschopnost německého masného průmyslu. A liberálové tvrdí, že procentuální zvýšení ceny postihne nejvíce dražší, kvalitní maso z biochovů, které jsou přitom poměrně šetrné ke zvířatům i ke klimatu.

Ministerstvo životního prostředí k této diskusi podle agentury DPA uvedlo, že jsou účinnější způsoby, jak zlepšit podmínky chovu hospodářských zvířat. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová (CDU) k tomu řekla, že vítá diskusi o zlepšení podmínek zvířat a že je jasné, že to bude stát peníze. Ty ale podle ní nemají jít „automaticky ze zvyšování daní“.