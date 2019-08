Slovenský státní distributor plynu a elektřiny má zájem o aktiva z majetku RWE a E.ON, včetně Česka

„Český trh by přechod zákazníků pod E.ON nezdecimoval, ale vyšší konkurenci by to neprospělo,“ zmínil pro Hospodářské noviny energetický expert ze společnosti ENA Jiří Gavor. „Při prodeji třetímu subjektu by právní závazky vůči odběratelům určitě nebyly porušeny. Nový vlastník bude mít naopak zájem všechny stávající odběratele udržet,“ podotkl.

V Česku by se díky spojení mohl stát E.ON dominantním hráčem ve dvou oblastech. Innogy má nyní 1,6 milionu zákazníků převážně s plynem, E.ON 1,3 milionu, i když u něj tvoří většinu dodávky elektřiny. Při spojení by se tak firmy blížily hranici tří milionů zákazníků. Tolik má v Česku jen polostátní ČEZ.

Neznamená to ale, pokud by došlo na prodej, že by lidé museli změnit dodavatele, pouze se může pod novým vlastníkem například změnit jméno firmy. „Pro naše zákazníky se nic nemění. Veškeré smlouvy zůstávají v platnosti a innogy bude i nadále spolehlivým dodavatelem energie na českém trhu. Z České republiky vůbec neodcházíme. Naopak, budeme nadále velmi aktivní na trhu,“ uvedl mluvčí innogy v ČR Martin Chalupský.

Nejen podle portfolio manažera Cyrrus Tomáše Pfeilera vypadá pravděpodobný scénář tak, že část aktiv nakonec ovládne australská investiční skupina Macquire. Ta nyní vlastní necelých 50 % ve zmíněné společnosti Grid Holding. „Australská skupina rovněž disponuje kupní opcí na zbylý podíl, kterou se rozhodla uplatnit letos v dubnu. Pokud regulátoři transakci posvětí, ovládne Macquire tato distribuční aktiva kompletně,“ dodal Pfeiler.

Podle analytiků i obou společností to tedy vypadá tak, že distribuci plynu koupí společnost Macquarie, zásobníky převezme německá RWE a prodej plynu nabídne innogy na trhu.

Prodej by mohl trvat rok

Kromě dodávek elektřiny a plynu se bude prodávat i největší síť čerpacích stanic stlačeného zemního plynu CNG v Česku, výroba tepla, energetické služby a další. Jejich prodej by měl začít po oznámení rozhodnutí Evropské komise koncem září. Prodej by mohl trvat zhruba rok. Zájem o zákazníky innogy už potvrdila i skupina KKCG třetího nejbohatšího Čecha Karla Komárka, část aktivit by podle portfolio manažera Cyrrus Tomáše Pfeilera mohla převzít i RWE. A firmu chtěla koupit i polostátní firma ČEZ.

„To by byl ale mnohem větší problém, než kdyby ji získal E. ON. Na trhu by vznikl naprostý dominant,“ uvedl Gavor HN s tím, že si neumí představit, že by takovou transakci schválil antimonopolní úřad.

Podobného názoru je i portfolio manažer Cyrrus Tomáš Pfeiler. „Pro národního energetického šampiona by transakce dávala strategický smysl. Nicméně by s největší pravděpodobností neprošla přes ÚOHS. Vznikla by dominantní entita s významným vlivem odvětví. Jako reálnější se proto jeví varianta, že by ČEZ odkoupil pouze některá aktiva skupiny innogy,“ míní.