Libra padá. Bojí se divokého brexitu

Libra se tak za poslední čtyři dny propadla téměř o tři procenta. Vliv na pokles má nálada investorů, kteří vnímají rostoucí šanci na to, že Velká Británie z Evropské unie 31. října skutečně odejde. „A jak se rozdíly mezi oběma stranami zvětšují, kancelář premiéra Borise Johnsona uvedla, že Spojené království bude tlačit EU k vyjednání lepší dohody o rozvodu a zároveň připraví zemi na opuštění i bez ní, pokud veškeré pokusy selžou“, komentuje situaci agentura Bloomberg.

Propady libry Britové nyní negativně pocítí zejména díky sezoně zahraničních dovolených, konstatoval list The Evening Standard. „Mnohým se asi zdá lepší vystoupit z lodi nyní, dřív, než se vše začne před termínem 31. října ještě zhoršovat,“ uvedla ve své analytické zprávě společnost London Capital Group.

Analytici ING zase ve zprávě klienty varovali, že další oslabování libry je pravděpodobné, a to zejména kvůli rostoucí nejistotě a stoupající pravděpodobnosti předčasných voleb.

Velké obavy z brexitu bez dohody mají například zemědělci, podle nichž by v takovém případě zachvátil zemi ekonomický chaos. Farmáři také tvrdí, že pokud by EU zavedla cla na dovoz jehněčího a skopového masa, museli by zabít miliony ovcí, uvedla agentura AP.

Britský premiér Boris Johnson už v pondělí při své návštěvě Skotska prohlásil, že dokument vyjednaný vládou expremiérky Theresy Mayové je „mrtvý“ a že tak bude usilovat o novou brexitovou dohodu. Ovšem i s tím, že se připraví na variantu odchodu bez ní, pokud by nebyla jiná možnost. Premiér také řekl, že Spojené království „hledí směrem ven“ a že jeho vláda je připravena pro novou dohodu „ujít tisíc mil navíc“.

Naposledy měla libra podobný velký propad během čtyř dní v říjnu 2016, kdy měna klesla až o šest procent na 1,1841 amerického dolaru. Tato blesková „havárie“, která trvala ve skutečnosti jen pár minut, byla způsobena chybným měnovým příkazem, připomněl Bloomberg. Vzápětí pak premiérka Theresa Mayová oznámila plány na zahájení britského odchodu z EU.