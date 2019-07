Britská média spekulují o předčasných volbách. Johnson podle některých zahájil kampaň

Spolupracovník ČT v Londýně Ivan Kytka však varuje, že odchod bez dohody má v parlamentu řadu odpůrců, včetně členů Johnsonovy Konzervativní strany. Těch je podle Kytky až padesát, tedy zhruba stejně jako kritiků předešlé premiérky Theresy Mayové. Mnozí prý hrozí, že raději svrhnou vládu, než by riskovali tvrdý brexit.

„Pokud ani jedna strana neustoupí, Británie bude směřovat k vypadnutí z EU v termínu pro odchod na konci října bez jakékoli dohody zaručující hladký přeshraniční obchod a pořádek na trzích. To by mohlo vyvolat prostoje v přístavech, nedostatek klíčových produktů včetně léčiv, potíže s transakcemi všeho druhu a recesi,“ uvádí ve svém článku.

„Místo toho, aby zmírnil svou rétoriku před novými rozhovory s Bruselem, Johnson vystupňoval varování, že Británie by 31. října odešla i bez dohody, a slíbil 'raketově nakopnout' přípravy na nespořádaný odchod,“ shrnuje čtvrteční Johnsonův projev v britském parlamentu deník Financial Times (FT).

„Johnson zvyšuje tlak na Evropu,“ hlásí na titulní straně deník The Daily Telegraph. List nazvaný „i“ zase uvádí, že nový britský premiér po ohlášení svých hlavních linií ohledně brexitu směřuje ke střetu s Bruselem, podle bulvárního Daily Mail pak mezi „Borisem a Bruselem“ vypukla válka.

„Johnsonovy dnešní (čtvrteční) kroky se zdály být výhradně o nastavení laťky tak vysoko, aby nová vyjednávání selhala, pak doufat, že parlament zablokuje brexit bez dohody. Ideální podmínky pro brexitové parlamentní volby v září nebo v říjnu. Kampaň už začala,“ píše například šéf politického zpravodajství bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn.

Podle Bloomberg začíná být po Johnsonově nástupu do premiérské funkce jasné, že jeho prvotním plánem je uzavřít novou brexitovou dohodu a následně vyvolat předčasné volby. Na ty ale může dojít i před odchodem z EU, pakliže snaha vyjednat změny v rozvodové smlouvě selže a patovou situaci v britském parlamentu se nepodaří prolomit.

Spekulace o předčasných volbách podle deníku The Times jen přiživí skutečnost, že nový předseda vlády zahajuje turné po různých koutech Spojeného království. O víkendu a v následujícím týdnu má vystoupit v Birminghamu, na severozápadě Anglie či ve skotském Glasgow.

Podle britských médií už také vládní Konzervativní strana začala testovat sdělení pro předvolební kampaň, když na sociálních sítích tento týden vypustila stovky různých reklam. Televize Sky News uvedla, že ve středu měli konzervativci na Facebooku a Instagramu přes pět set aktivních reklam, ve čtvrtek pak 280.

Jak ale informoval deník The Guardian, nezahálí ani labouristé. Aktivisté napojení na hlavní opoziční stranu údajně dostali informaci, že mají být připraveni na předčasné volby, a lídr Jeremy Corbyn na protestu proti novému předsedovi vlády oznámil pětici předvolebních slibů. Volby konané před vystoupením Británie z EU by však kvůli jejich nejasné brexitové pozici zřejmě pro labouristy nebyly ideálním scénářem, píše The Guardian.